2019-02-15T11:33:17+03:00
Экономика

Брянскэнерго в 2018 году сэкономило 3 234,36 тыс.кВт.ч

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Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"
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В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» (входит в группу компаний ПАО «Россети») подвели итоги выполнения программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2018 год. Суммарный эффект от реализации мероприятий, предусмотренных документом, в прошлом году составил 3 234,36 тыс. кВт.ч.

Основной объем – 2781,91 тыс. кВт.ч – удалось сэкономить благодаря организационным мероприятиям: оптимизации загрузки силовых трансформаторов (отключению трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами, отключению трансформаторов с сезонной нагрузкой), выравниванию нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ, а также соблюдению графика энергосбережения в осветительных сетях филиала.

Из мероприятий технической направленности наибольшую отдачу принесли замена провода на большое сечение на перегруженных ЛЭП 0,4 кВ, замена перегруженных/недогруженных трансформаторов, использование оборудования со сниженными потерями, а также замена ответвлений в жилые дома на самонесущий изолированный провод (СИП). Эффект от реализации данных мероприятий составил 245,20 тыс.кВт.ч

Для снижения потребления электроэнергии, газа, тепловой энергии на нужды филиала были применены такие мероприятия, как частичный ремонт зданий с заменой окон старой конструкции на пластиковые однокамерные с мягким селективным покрытием, замена значительной части светильников и ламп накаливания на светодиодные, проведена реконструкция систем отопления РЭС с заменой водогрейных котлов и циркуляционных насосов на современные, с высоким КПД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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