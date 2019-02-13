2019-02-13T17:49:50+03:00
Экономика

Энергетики Брянскэнерго продолжают восстанавливать энергоснабжение потребителей в ряде районов Брянской области

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В настоящий момент энергетики Брянскэнерго продолжают аварийно-восстановительные работы, в которых задействовано 16 бригад (64 человека) и 19 единиц техникиВ настоящий момент энергетики Брянскэнерго продолжают аварийно-восстановительные работы, в которых задействовано 16 бригад (64 человека) и 19 единиц техники
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Персонал филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» продолжает восстанавливать энергоснабжение ряда населенных пунктов Брянской области, нарушенного в результате снегопада, обрушившегося на Брянскую область 13 февраля 2019 года, который спровоцировал повреждения линий электропередачи деревьями, выпавшими из-за границ просек. На предприятии продолжает действовать особый режим работы.

В настоящий момент энергетики Брянскэнерго продолжают аварийно-восстановительные работы, в которых задействовано 16 бригад (64 человека) и 19 единиц техники. Перебои в энергоснабжении частично наблюдаются в Погарском, Почепском, Карачевском районах Брянской области. По оперативным данным, в зоне отключения находятся 5 социально-значимых объектов, для энергоснабжения которых используются резервные источники энергоснабжения.

Ход аварийно-восстановительных работ контролирует оперативный Штаб филиала «Брянскэнерго».

Сообщения о нарушении электроснабжения отрабатываются в оперативном режиме, энергетики находятся на постоянной связи с потребителями, органами власти, подразделениями ГУ МЧС России по Брянской области, коммунальными службами.

Более подробную информацию о проведении аварийно-восстановительных работ можно уточнить по телефону «Прямой линии» энергетиков 8 (800) 50-50-115 или 13-50 для стационарных телефонов, а также по телефону: +7 (915) 380-00-38 в Teleram и Viber (все звонки бесплатные).

Также по вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться на портал ПАО «Россети» «Светлая страна» https://светлаястрана.рф. Сообщения о проблемах обрабатываются централизованно, в единой Службе модерации ПАО «Россети».

ИСТОЧНИК KP.RU

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