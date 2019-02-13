Ремонтные бригады филиала ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей в ряде районов Брянской области

Энергетики Брянскэнерго оперативно устраняют последствия циклона, прошедшего над Брянской областью 13 февраля 2019 года. Перебои электроснабжения на территории области вызваны сильным снегопадом, который спровоцировал повреждения линий электропередачи деревьями, выпавшими из-за границ просек. В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» введен особый режим работы, предусматривающий мобилизацию сил и средств для восстановления электроснабжения потребителей.

В настоящее время энергетики предпринимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения. В проведении аварийно – восстановительных работ задействованы 24 бригады, 96 человек и 38 единиц техники.

По оперативным данным, в зоне отключения находятся 8 социально-значимых объектов, для энергоснабжения которых используются резервные источники энергоснабжения.

Ход аварийно-восстановительных работ контролирует оперативный Штаб филиала «Брянскэнерго».

Сообщения о нарушении электроснабжения отрабатываются в оперативном режиме, энергетики находятся на постоянной связи с потребителями, органами власти, подразделениями ГУ МЧС России по Брянской области, коммунальными службами.

Более подробную информацию о проведении аварийно-восстановительных работ можно уточнить по телефону «Прямой линии» энергетиков 8 (800) 50-50-115 или 13–50 для стационарных телефонов, а также по телефону: +7 (915) 380-00-38 в Teleram и Viber (все звонки бесплатные).

Также по вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться на портал ПАО «Россети» «Светлая страна» https://светлаястрана.рф. Сообщения о проблемах обрабатываются централизованно, в единой Службе модерации ПАО «Россети».