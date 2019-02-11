Коллектив ООО «БрянскЭлектро» поддержал «Лыжню России 2019»

Сотрудники предприятия пришли поддержать участников гонки – как простых любителей лыжного спорта, так и профессиональных спортсменов, среди которых отметились и работники Филиала со своими детьми: ведущий инженер по бизнес-процессам Сектора внутреннего аудита Управления по работе с персоналом Корнеев Константин Леонидович со своей дочерью Дарьей и дочь машиниста автомобильного крана 6 разряда Службы механизации и автотранспорта Степаненок Андрея Викторовича – Ева.

Участники «Лыжни России 2019» - Дарья и Константин Корнеевы

Участница «Лыжни России 2019» - Ева Степаненок с отцом Андреем

В торжественном открытии соревнований приняли участие председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, заместитель Губернатора Брянской области Владимир Оборотов, врио главного федерального инспектора по Брянской области Михаил Калашников, депутаты Государственной Думы ФС РФ Валентина Миронова и Валентин Суббот и мастер спорта международного класса, олимпийская чемпионка 2006 года Лариса Куркина.

Церемония открытия «Лыжни России 2019»

Перед началом гонки от имени Губернатора Брянской области Александра Богомаза, Правительства региона, от себя лично поприветствовал всех участников большого спортивного праздника «Лыжня России-2019» заместитель Губернатора Владимир Оборотов:

«Сегодня стартует вся России, и вместе с ней — Брянская область! В нашей лыжной гонке участвуют спортсмены-профессионалы и любители, представители организаций и предприятий. С каждым годом к соревнованиям присоединяются все новые лыжники! «Лыжня России» — это наша добрая традиция! Возможно, как раз сейчас готовятся к старту будущие герои спорта. Стать спортивной звездой вполне реально: в 2006 году наша спортсменка Лариса Куркина завоевала олимпийское золото! В прошлом году брянец Александр Большунов стал четырехкратным призером Олимпийских игр! Сегодня он радует нас новыми мировыми достижениями. Не столь важно, кто победит сегодня. Важно, что нас объединяет любовь к спорту, что Брянская область — за здоровый образ жизни! И что заряд бодрости гарантирован всем. А самой большой наградой будет ваша вера в свои безграничные возможности на пути к счастью и здоровью.»

Участник «Лыжни России 2019» - ведущий инженер Филиала по бизнес-процессам Управления по работе с персоналом Константин Корнеев

В Брянске массовая лыжная гонка проходила уже в 15 раз. Каждый год число участников в данном спортивном состязании увеличивается. В этот раз покорять лыжню в 12 забегах вышли более 5000 человек. Местом старта гонок стала площадь перед Курганом Бессмертия.

Коллектив Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск на «Лыжне России 2019»

Коллектив Филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск планирует и дальше участвовать в «Лыжне России» уже не только в качестве команды поддержки, но и выставить команду лыжников от предприятия в следующем году.