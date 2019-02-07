2019-02-07T12:37:55+03:00
Экономика

Брянскэнерго в 2018 году выдало потребителям более 32 мегаватт мощности

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Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Брянскэнерго"
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В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ТП) за 2018 год. За отчетный период в филиал поступило 1812 заявок на оказание услуги ТП. Заключено 1583 договоров, исполнено 1445 договора. Общая мощность присоединенных объектов составила 32,3 МВт.

В число наиболее крупных объектов, присоединенных в указанный период к сетям Брянскэнерго, вошли физкультурно-оздоровительный центр ООО «Газпром инвестгазификация» в поселке Суземка максимальной мощностью 741,49 кВт, газовая станция ООО "Брянск - Автогаз" в городе Фокино Дятьковского района максимальной мощностью 450 кВт, картофелехранилище ООО «Радогощ» в Погарском районе максимальной мощностью 560 кВт, цех по производству молочных продуктов ООО «Балтком Юни» в Клинцовском районе максимальной мощностью 570 кВт, объекты Агропромышленного холдинга «Мираторг» в Дубровском, Климовском, Погарском, Севском, Суземском и Трубчевском районах Брянской области суммарной максимальной мощностью 1945 кВт.

Получить подробную информацию, касающуюся подключения к сетям Брянскэнерго и подать заявку на предоставление этой услуги можно, обратившись на прямую линию энергетиков МРСК Центра 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный), либо в Центр обслуживания потребителей филиала (г. Брянск, ул. Советская, 35) и в пункты по работе с потребителями, которые есть в каждом районе электрических сетей.

Также это можно сделать на сайте МРСК Центра, воспользовавшись соответствующей ссылкой и заполнив предлагаемую форму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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