2019-02-04T11:30:45+03:00
Экономика

Брянский энергетик создал макет типовой ПС 110 кВ

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Сейчас макет типовой ПС 110 кВ находится в музее БрянскэнергоСейчас макет типовой ПС 110 кВ находится в музее Брянскэнерго
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Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Александр Аленичев сконструировал модель ПС 110 кВ. Конструированием Александр занимается с детства. Первую модель – корабль «Буран» с ракетным носителем - он смастерил в десять лет из подручных материалов. Говорит, с тех пор это хобби основательно вошло в его жизнь. В основном собирал модели кораблей и самолетов.

В 2015 году он устроился в Брянскэнерго на должность электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств Брянского участка службы подстанций. Идея сделать макет подстанции пришла спонтанно.

- Однажды вертел в руках втулку от скотча и увидел, что при минимальных усилиях из нее можно сделать трансформатор, - рассказывает энергетик. – Справился с задачей быстро, решил собрать разъединители, ввода, потом остальные объекты. Чтобы создать атмосферу привычной рабочей обстановки, вылепил членов бригады ОВБ. Все объекты – из подручных материалов, максимально приближены к реальности. Например, люди имеют подвижный скелет. Сделал его из обычных канцелярских скрепок и покрыл воском из свечей.

Александр решил собрал все в единую композицию. Получился макет подстанции. По словам энергетика, его работа – модель распространенной типовой ПС 110кВ. Применительно в брянской энергосистеме макет близок к ПС 110/6 «Мичуринская» до ее реконструкции.

Сейчас макет типовой ПС 110 кВ находится в музее Брянскэнерго. В скором времени он займет свое место в учебном классе филиала, где будет использоваться в качестве учебного пособия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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