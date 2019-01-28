Брянскэнерго в 2018 году взыскало более 65 миллионов рублей с должников за переданную по договорам оказания услуг электроэнергию

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.

За 12 месяцев 2018 года Брянскэнерго направило в суды 23 исковых заявления о взыскании задолженности за этот вид услуг на общую сумму 23,32 млн. рублей (в том числе неустойки). На принудительное исполнение в службу судебных приставов, банки, органы федерального казначейства передан 21 исполнительный лист, на общую сумму 26,95 млн. рублей. Взыскано в счет погашения задолженности, включая, образовавшуюся ранее в 2018году, 65,18 млн. рублей.

Брянскэнерго напоминает, что неисполнение должниками обязательств по оплате за потребленную электроэнергию ставит под угрозу надежность электроснабжения потребителей Брянской области, поскольку средства, полученные предприятием за оказание услуг по передаче электроэнергии, направляются, в том числе, на выполнение производственных программ. Предприятие продолжит работу по взысканию дебиторской задолженности, используя для этого все предусмотренные действующим законодательством механизмы.