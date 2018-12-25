2018-12-25T10:16:29+03:00
Экономика

Жирятинский РЭС Брянскэнерго лучший по итогам работы за 2018 год

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Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
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Первичная профсоюзная организация (ППО) Брянскэнерго подвела итоги конкурса «Лучший РЭС Брянскэнерго - 2018», в котором на протяжении года принимали участие все 27 районов электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

Конкурс оценивался по бальной системе. В итоге победителем признан Жирятинский РЭС филиала, набравший 202 балла.

Конкурс проводился с целью выявления, поощрения, пропаганды и распространения передового опыта наиболее эффективно функционирующих РЭС филиала. В качестве главных критериев оценки деятельности подразделений, которыми руководствовалось жюри при определении победителя были основные показатели деятельности РЭС, такие как выполнение плана ремонтных работ на объектах распределительной сети конкретного РЭСа, выполнение плана потерь электроэнергии в сетях 10-0,4 кВ/РСК; исполнение плана по выручке от оказания дополнительных услуг и другие, а также доля членов профсоюза в подразделении и их активность в проводимых первичной профсоюзной организации мероприятиях.

Диплом победителя конкурса и специальный приз от ППО Брянскэнерго вручен руководителю Жирятинского РЭС Мицуку Василию Михайловичу.

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