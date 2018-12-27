22 декабря в Фольксваген Центр Брянск отпраздновали Новый Год

22 декабря с 12.00 до 15.30 в Фольксваген Центр Брянск шумно отпраздновали Новый год! На мероприятие пришло больше 70 семей – владельцев автомобилей Volkswagen. Программа мероприятия выдалась насыщенная – Дед Мороз и Снегурочка вместе с детьми поучаствовали в интерактивной программе «Новогодний автокросс» и подарили присутствующим сладкие подарки, а сестрички-снегурочки устроили настоящее новогоднее шоу гигантских мыльных пузырей.

Дед Мороз и Снегурочка вместе с детьми поучаствовали в интерактивной программе «Новогодний автокросс»

На протяжение дня для всех присутствующих работали аттракционы виртуальной реальности – «Кричалки» и платформа VR-активности «Extrematic». Мастер-классы для детей всех возрастов устроили художественная студия «Созвездие медведя» и центр дополнительного детского образования «Startum». Участники постигли азы ментальной арифметики, научились валять из шерсти картины и раскрасили белоснежный Volkswagen Tiguan. Не обошлось и без сладкого стола с напитками.

Участники розыгрыша получили подарки

Для взрослых тоже были подготовлены развлечения - тест-драйвы флагманских автомобилей Volkswagen: Volkswagen Tiguan, Volkswagen Teramont и НОВОГО Volkswagen Touareg.

Праздник завершился традиционным розыгрышем подарков от Фольксваген Центр Брянск и партнеров.

Сестрички-снегурочки устроили настоящее новогоднее шоу гигантских мыльных пузырей

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Мастер-классы для детей были увлекательными и интересными

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