Где в Брянске купить елку на Новый год 2018-2019: адреса елочных базаров

Елочные базары 2018 в Брянске заработают в четверг, 20 декабря. На них будут продавать ели, сосны и хвойные ветки. Места для продажи новогодних елок организует Брянская городская администрация. В остальных местах будут продавать деревья, которые срубили, скорее всего, незаконно. Ярмарки проработают до 31 декабря. Купить красивую елку или сосну на Новый год можно будет во всех районах города. Всего организуют 20 елочных базаров.

Где купить живую новогоднюю ель в Брянске?

СОВЕТСКИЙ РАЙОН:

- ул. Авиационная, дом №6;

- ул. Спартаковская, дом №130;

- ул. Крахмалева, дом №23 (остановка «улица Костычева»);

- пересечение ул. Вали Сафроновой и 3-го Июля

- ул. С. Перовской, около дома №48;

- площадка напротив дома №1/11 по ул. Бежицкой;

- ул. Дуки, около дома №33;

- ул. Советская, напротив дома №52.

Время работы: с 8.00 до 20.00.

БЕЖИЦКИЙ РАЙОН:

- пересечение ул. Медведева и ул. Союзной;

- ул. Ульянова, дом № 22;

- ул. Почтовая, дома №106 - № 108;

- ул. Федюнинского, дом №1;

- ул. Ульянова, дом №124;

- площадка около ГДК им. Медведева;

- ул. Литейная, около дома №48/26.

Время работы: с 8.00 до 20.00.

ФОКИНСКИЙ РАЙОН:

- ул. Новозыбковская, дом №14 «а»;

- пересечение ул. Шолохова и ул. Полесской;

- пр-т Московский, около остановки «ДК железнодорожников».

Время работы: с 9.00 до 21.00.

ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН:

- ул. Пушкина, площадка около стадиона «им. Брянских партизан»;

- ул. Чернышевского, территория, прилегающая к ООО «Арбат».

Время работы: с 9.00 до 19.00.

КСТАТИ

Если есть возможность, за елкой можно отправиться в ближайшее лесничество. Лесная красавица до 1 метра обойдется в 34 рубля, до 2 метров – 59 рублей, больше 2 метров – 67 рублей, до 4 метров – 143 рубля и выше 4 метров – 294 рубля. Где именно взять елку, покажет лесник. Сначала нужно написать заявление в лесничестве и составить договор. Однако разрешается рубить только одно дерево в одни руки.

За незаконную вырубку грозит штраф. За одну двухметровую елочку придется выложить около двенадцати тысяч рублей. А это уже уголовная ответственность и срок до двух лет.

НА ЗАМЕТКУ

Как правильно выбрать живую ель?

- Стукнуть о твердую поверхность. У свежесрубленной елки при ударе упадет минимальное количество иголок.

- Потереть между пальцев елочные иголки. Если на пальцах останется смола или масло – елка свежая.

- На стволе дерева и срезе не должно быть плесени.

- Нижние ветки должны быть направлены вверх, а цвет иголок должен быть ярко-зеленым.

Какие документы должно быть у продавца новогодних елок:

- письменное разрешение на торговлю от районных администраций города;

- вывеска с информацией для покупателей (название организации, юридический адрес, режим работы)

- прайс-лист

- документы (накладные, квитанции) с отметкой, подтверждающей отпуск новогодних елок лесхозом или лесничеством;

- копия свидетельства о госрегистрации для юридического лица или копии свидетельства о госрегистрации предпринимателя;

- информация о розничных ценах на елочную продукцию (прайс-лист);

- мерная линейка;

- упаковка;

- средства пожаротушения.

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