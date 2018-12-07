«Надежда» предлагает сказочные скидки на таунхаусы

В канун новогодних праздников ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести готовые таунхаусы в коттеджном поселке «Андреевский парк». Загородное жилье с собственной мансардой, цоколем, двумя парковочными местами и небольшим земельным участком можно приобрести по ценам от 4 250 000 рублей.

Современный коттеджный поселок «Андреевский парк» - это уникальный во всех отношениях строительный проект ГК «Надежда». Дома находятся в экологически чистом и живописном месте (наверху 10-го микрорайона), в 15-ти минутах езды от центра Брянска.

Все таунхаусы построены в едином архитектурном стиле и расположены на площади более шести гектаров.

До коттеджного поселка можно добраться по новой асфальтированной дороге, которая пролегает через 10-й микрорайон. В ближайшее время рядом с поселком будет установлена остановка общественного транспорта, пустят новый маршрут.

В шаговой доступности от «Андреевского парка» есть два детских сада (один из них новый), общеобразовательная школа, а также школа олимпийского резерва. Рядом живописная березовая роща. Зимой там благоустраивают лыжные трассы, которые прекрасно подойдут как новичкам, так и профессионалам.

Отдельного внимания заслуживает качество таунхаусов. Они возведены из керамического облицованного кирпича. Крыша – из металлочерепицы с предусмотренными водосточными системами и снегозадерживателями. Железобетонные перекрытия и гипсовая штукатурка стен по маякам гарантируют надежность и долговечность каждого из домов. Двухкамерное панорамное остекление окон и лоджий от немецкого концерна VEKA AG подарят простор, комфорт и защиту от непогоды, а металлические входные двери от компании «Гардиан» обеспечат абсолютную безопасность.

Владелец такой недвижимости получает встроенный гараж и дополнительное место на автопарковке, а также небольшой земельный участок от 2,14 до 5,83 сотки.

В коттеджном поселке предусмотрены собственная артезианская скважина и централизованная канализация.

Дома огорожены по всему периметру поселка и круглосуточно находятся под видеонаблюдением.

Приятным бонусом для новоселов станут просторная мансарда и цоколь. Эти площади можно использовать по собственному усмотрению.

Также коттеджный поселок оборудован баскетбольно-волейбольной площадкой, комплексом workout, детскими игровыми зонами. А ухоженные газоны и релакс-зона с фонтанами всегда поднимут вам настроение.

Если вы еще сомневаетесь в покупке загородного жилья или плохо представляете, как будет выглядеть ваш новый дом после ремонта, приходите в наш шоу-рум! Это образцово-показательный таунхаус с полной отделкой и роскошной меблировкой от нашего партнера – салон элитной мебели «GrandManor». Салон сотрудничает с ведущими американскими фабриками-производителями мебели премиум-класса.

Таунхаусы «Андреевского парка» – это возможность жить за пределами шумного мегаполиса, не лишаясь городского комфорта.

Все подробности о сказочных скидках можно узнать в офисах продаж компании по телефону 32-14-20 или на официальном сайте застройщика. Проектная декларация на сайте.