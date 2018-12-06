2018-12-06T15:44:13+03:00
Общество

ГК «Надежда» - генеральный спонсор баскетбольного турнира

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Фото из группы vk.com/streetbasketvbryanskeФото из группы vk.com/streetbasketvbryanske
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Настоящий праздник спорта прошел в эти выходные в спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск» в Володарском районе города. Там состоялся третий этап первенства России по баскетболу 3х3 (стритболу). Борьба разыгралась нешуточная.

На турнире собралось восемь лучших баскетбольных команд страны. Брянск на нем представляли сразу четыре команды. Однако до четвертьфинала сумели дойти лишь две из них: «Пересвет» и «Брянск». Последний уступил «Нижнему Новгороду», который в свою очередь, в полуфинале обыграл главного фаворита турнира – брянского «Гагарина». А вот брянский «Пересвет» боролся с казанскими «Банкирами» до последнего, но в итоге все равно уступил гостям со счетом: 22:15.

Победителем брянского этапа первенства России по баскетболу 3х3 стала команда из Санкт-Петербурга — ЦОП-ГУТИД. В финале питерцы одолели нижегородцев на последних секундах игры.

Генеральным спонсором этой игры выступила ГК «Надежда». Победители первенства по ститбаскета получили из рук начальника отдела маркетинга Сергея Кулешова призы и подарки, а также слова благодарности за зрелищную командную игру.

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