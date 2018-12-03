2018-12-03T13:11:41+03:00
Общество

Скидки, которых ждали

В преддверии новогодних праздников и в честь своего 30-летия ГК «Надежда» объявляет о беспрецедентной скидке на покупку новых квартир в Брянске
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С 1 по 30 декабря у вас есть возможность приобрести любую понравившуюся квартиру в одном из наших жилых комплексов со скидкой – 1000 рублей с каждого квадратного метра жилплощади. При этом максимальный размер скидки составит 110 тысяч рублей с одной квартиры.

Акция распространяется на все квартиры в жилых комплексах ГК «Надежды», за исключением: ЖК «Академический» (позиция 13), ЖК «Авалон» и микрорайона «Мичуринский» (позиция 6).

Жилые комплексы ГК «Надежда» – это: всегда удобное географическое расположение, развитая социальная инфраструктура, транспортная доступность, комфортабельные квартиры с разнообразными планировками, благоустроенные дворы со спортивными и детскими площадками, озеленение, закрытая территория с видеонаблюдением, добросовестная управляющая компания.

Не упустите шанс выгодно приобрести качественное жилье в Брянске и встретить Новый год в собственной квартире!

Все подробности можно узнать в офисах продаж компании по телефону: 32−14−20 или на официальном сайте застройщика.

Проектная декларация на сайте.

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