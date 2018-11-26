ГК «Надежда» поддержит брянских баскетболистов

Третий этап чемпионата России по баскетболу 3х3 (стритболу) состоится в Брянске в субботу, 1 декабря. Мероприятие пройдет в спортивно-оздоровительном комплексе «Брянск». Старт состязаний в 10.00.

Как сообщается в официальной группе организаторов в соцсетях, на турнир приедут сильнейшие спортсмены со всей России. Это будет настоящий праздник спорта.

Помимо зрелищной игры, всех гостей чемпионата ждет развлекательная программа с призами и конкурсами.

Генеральным спонсором чемпионата выступила ГК «Надежда». Строительная компания активно выступает за пропаганду уличного спорта и здорового образа жизни. В августе на баскетбольной спортплощадке в ЖК «Академический» (позиция №6) проходил городской чемпионат по баскетболу 3х3. В городском турнире приняли участие более 30 спортсменов уличной лиги, посмотреть на игру и поболеть за ребят пришли и местные жители.

– Приходите, такого у нас в Брянске еще не было. Вам обязательно понравится, – уверяют организаторы. – Энергия позитива вам обеспечена!