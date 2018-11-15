Брянские спасатели и волонтеры рассказали, как достали заживо замурованных дворняжку и ее щенков

- Помогите, тут в подвале в доме в 10-м микрорайоне собаку со щенками замуровали, они так жалобно скулят - такой тревожный звонок поступил дежурному в Брянский пожарно-спасательный центр в воскресенье, 11 ноября. – Приезжайте поскорее, а то животные погибнут…

- Дворняжка родила щенков под крыльцом дома, - рассказали «КП» волонтеры. – Место – людное. Собака, защищая щенков, покусала несколько человек. Жильцы испугались. Лаз, куда прятались животные, закрыли кирпичами.

К делу подключились волонтеры. Они разобрали кирпичи, которыми был заложен выход. Но к отчаянной матери – собака к тому времени провела взаперти около суток, - подойти не решились.

Собака с щенками провела взаперти около суток и уже перестала скулить.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

- Щенков мы тоже не смогли достать, мама перетащила их в самый дальний угол своего укрытия, - говорят волонтеры. – Тут нам на помощь пришли спасатели.

На вызов приехали спасатели поисково-спасательной службы Брянского пожарно-спасательного центра Владислав Серебрин, Артур Барт, Алексей Алесенков и Виктор Шемяков.

Брянским спасателям не впервой выручать из беды животных.

К их приезду щенки настолько ослабли, что перестали даже скулить. Сотрудники МЧС сначала вытащили собаку. Потом соорудили сачок из марли и по одному достали малышей. Четверых крох завернули в одеяло, отогрели и напоили водой.

Спасатели завернули щенков в одеяло, отогрели и напоили их водой.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

- Оказалось, что щенкам всего несколько дней от роду, - говорят зоозащитники. – У них еще даже не открылись глаза. Освобожденное семейство пока отправили в приют. Теперь у них есть будка, теплое одеяло и еда.

После того, как щенки подрастут, волонтеры планируют найти им и их матери хозяев.

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