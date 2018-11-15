2018-11-15T15:36:09+03:00
Общество

Брянские спасатели и волонтеры рассказали, как достали заживо замурованных дворняжку и ее щенков

Животных нашли под крыльцом многоэтажки
Елена РАКОВАМарина АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
На вызов приехали спасатели поисково-спасательной службы Брянского пожарно-спасательного центра.На вызов приехали спасатели поисково-спасательной службы Брянского пожарно-спасательного центра.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
Изменить размер текста:

- Помогите, тут в подвале в доме в 10-м микрорайоне собаку со щенками замуровали, они так жалобно скулят - такой тревожный звонок поступил дежурному в Брянский пожарно-спасательный центр в воскресенье, 11 ноября. – Приезжайте поскорее, а то животные погибнут…

- Дворняжка родила щенков под крыльцом дома, - рассказали «КП» волонтеры. – Место – людное. Собака, защищая щенков, покусала несколько человек. Жильцы испугались. Лаз, куда прятались животные, закрыли кирпичами.

К делу подключились волонтеры. Они разобрали кирпичи, которыми был заложен выход. Но к отчаянной матери – собака к тому времени провела взаперти около суток, - подойти не решились.

Собака с щенками провела взаперти около суток и уже перестала скулить. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Собака с щенками провела взаперти около суток и уже перестала скулить.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

- Щенков мы тоже не смогли достать, мама перетащила их в самый дальний угол своего укрытия, - говорят волонтеры. – Тут нам на помощь пришли спасатели.

На вызов приехали спасатели поисково-спасательной службы Брянского пожарно-спасательного центра Владислав Серебрин, Артур Барт, Алексей Алесенков и Виктор Шемяков.

Брянским спасателям не впервой выручать из беды животных.

Брянским спасателям не впервой выручать из беды животных.

К их приезду щенки настолько ослабли, что перестали даже скулить. Сотрудники МЧС сначала вытащили собаку. Потом соорудили сачок из марли и по одному достали малышей. Четверых крох завернули в одеяло, отогрели и напоили водой.

Спасатели завернули щенков в одеяло, отогрели и напоили их водой. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Спасатели завернули щенков в одеяло, отогрели и напоили их водой.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

- Оказалось, что щенкам всего несколько дней от роду, - говорят зоозащитники. – У них еще даже не открылись глаза. Освобожденное семейство пока отправили в приют. Теперь у них есть будка, теплое одеяло и еда.

После того, как щенки подрастут, волонтеры планируют найти им и их матери хозяев.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Брянске за попытку продажи наркотиков осудили двух граждан Таджикистана
В следующем году новые очистные появятся в Навле, Трубчевске и Почепе
Брянский художественный музей будет сотрудничать с Русским музеем
45-летнего жителя Белых Берегов подозревают в убийстве знакомого
Лучшие учителя России проведут открытые уроки в брянских школах
В Клетне спасатели вызволили упавшего в колодец мужчину
В Брянске временным начальником управления образования стала Ирина Шелкунова
Жительница Брянска получила 240 часов обязательных работ за поджог могилы
В Навле построят крахмальный завод
На трассе в Унечском районе столкнулись ГАЗель и легковушка: погиб 36-летний мужчина
В Брянской области назначили прокурора по надзору за колониями
В Брянске два пассажира получили ушибы, упав в автобусе
В Брянске отремонтируют 48 километров дорог
В Брянске планируют заменить колесо обозрения
В Брянске начальник управления образования Татьяна Геращенкова ушла в отставку
20-летний житель Сещи украл у знакомого скутер из гаража
В Брянске водитель легковушки протаранил остановку
В Клинцовском районе лже-соцработницы украли у двух пенсионерок 40 тысяч рублей
На Покровской горе в Брянске закончили штукатурить монумент
В Глинищеве открыли новые спортивную и детскую площадки
В Брянске задержали двух молдаван со 115 редкими птицами
Бывшего директора брянского завода будут судить за невыплату налогов