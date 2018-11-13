В Брянске от страшной смерти спасли собаку и ее новорожденных щенков

В Брянске спасли от страшной смерти дворнягу и четверых ее новорожденных щенков. История приключилась в 10-м микрорайоне в субботу, 11 ноября.

- Жители замуровали собаку с щенками под крыльцом многоэтажного дома с лестницей, - рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» волонтеры. – Конструкция была закрыта бетонными блоками, но в них была небольшая дыра. Туда-то и пробралась собака и родила в укромном месте щенков.

Собака вела себя довольно агрессивно. Скорее всего, она защищала своих детенышей. Она покусала несколько человек. Соседи многоквартирного дома разделились на два лагеря. Одни защищали животное. А другие решили замуровать выход из-под крыльца, оставив собаку и щенков внутри.

На помощь животным пришли волонтеры. Они позвонили в МЧС. По вызову приехали сотрудники Брянского пожарно-спасательного центра.

- Кирпичи, которыми был заложен выход, мы убрали, - говорят зоозащитники. – Собаку вытащили оттуда спасатели. А вот щенков нам вызволить не удалось. Мать перетащила их в самый дальний угол.

Оказалось, что щенкам всего несколько дней.

Спасатели на месте соорудили конструкцию, наподобие сачка из марли. И по одному вытащили с помощью нее щенков. Оказалось, что малышам всего несколько дней. Они были еще слепыми. Собаку с щенками пока отправили в приют. У нее теперь есть будка, теплое одеяло и еда. После того, как щенки подрастут, волонтеры планируют найти им и их матери хозяев.

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