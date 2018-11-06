ГК «Надежда» готовит к сдаче новые дома

СЕГОДНЯ 11:45 2018-11-06T12:29:54+03:00

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Пока одни застройщики задерживают сроки сдачи домов, снижая объемы новых квадратных метров жилья в регионе, ГК «Надежда» готовит к вводу в эксплуатацию сразу пять многоквартирных жилых домов в двух районах Брянска. Новые дома сдадут до конца текущего года.

Речь идет о домах в ЖК «Академический» (строительные позиции 7 и 8), экомикрорайоне «Сосновый бор» (позиции 9 и 9а), а также в жилом комплексе «Авалон».

ЖК «Академический» возводится в самом центре Советского района Брянска – на территории Старого аэропорта. Этот жилой комплекс выполнен в едином архитектурном стиле. Каждый дом — гармоничное сочетание внешней грации и внутреннего комфорта. Плюс уникальная инфраструктура, в которой есть место всему: от автомобильных парковок до собственного футбольного поля.

Оба дома возведены из кирпича. Все квартиры в них с улучшенными и разнообразными планировками, удобными и просторными холлами с яркой дизайнерской отделкой мест общего пользования, а также панорамным остеклением лоджий и высокими потолками.

ЖК "Академический" (позиция) почти готова к встречи первых жильцов

Особенной будет и дворовая инфраструктура: современные и детские игровые комплексы, спортплощадки с резиновым покрытием, скейт-парк, вело- и беговые дорожки, work-out площадки, фонтаны и ландшафтный дизайн. В перспективе – собственный детский сад.

Закрытая территория и видеонаблюдение обеспечат будущим новоселам максимальные комфорт и безопасность.

В ЖК "Академическом" (позиция №8) проходит благоустройство придомовой территории

Экомикрорайн «Сосновый бор» расположен на границе Володарского района Брянска. Добраться до него можно как на общественном транспорте, так и на личном. Рядом располагаются остановки.

«Сосновый бор» — это уникальное сочетание природы, комфортных квартир и продуманной инфраструктуры. Весь комплекс окружен сосновым лесом, в котором расположен современный «Парк поколений», благоустроенный по всем правилам. В нем предусмотрены зоны отдыха, прогулочные дорожки, детские игровые площадки, лавочки, освещение и, разумеется, роскошная зелень.

Экомикрорайон "Сосновый бор" (позиция 9а) - это уникальное сочетание природы, комфортных квартир и продуманной инфраструктуры

В шаговой доступности: детские сады и школы, медицинские учреждения. Рядом Ледовый дворец, кафе и торговые центры.

Особенная у «Соснового бора» и дворовая инфраструктура: благоустроенные детские игровые и спортивные площадки, собственный хоккейный корт. При этом территория экомикрорайона находится под надежным видеоконтролем.

Отдельного внимания заслуживают квартиры застройщика. Просторные, с удобными планировками, качественной отделкой и шикарным видом из окон. Центральная система отопления оснащена биметаллическими радиаторами, пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом защищают от холода зимой, летом сохраняют прохладу и дарят отличную шумоизоляцию. Предусмотрена и надежная система пожарной безопасности.

Экомикрорайон "Сосновый бор" (позиция 9) - в шаговой доступности социальная инфраструктура

ЖК «Авалон» – современный 15-этажный дом с прекрасными панорамными видами расположен в историческом центре города – возле Кургана Бессмертия и парка отдыха «Соловьи». Удачное сочетание развитой инфраструктуры района и транспортной доступности – идеальное условие для комфортного проживания.

Этот жилой комплекс обладает всеми необходимыми атрибутами жилья категории комфорт-класса.

Впрочем, судите сами: квартиры с высокими потолками и просторными планировками, позволяющие воплотить в реальность даже самые смелые дизайнерские решения. Подземный паркинг, похвастаться которым в Брянске могут лишь единицы, раз и навсегда разгрузит дворы от автомобилей. Наличие собственной крышной котельной не заставит долго ждать прихода тепла в квартиру накануне первых холодов. Не застанет врасплох и длительное отключение горячей воды летом.

В ЖК "Авалон" есть удобный подземный паркинг

Огороженная территория и видеонаблюдение помогут обезопасить дом и его инфраструктуру от нежеланного присутствия посторонних.

Любителей активного образа жизни порадует многофункциональный спортивный корт, детей – яркая и современная детская площадка.

Близость к Кургану Бессмертия дает доступ к разнообразной социальной, торговой и развлекательной инфраструктуре города.

Большинство квартир в этих жилых комплексах были раскуплены еще во время строительства. Но если вы поторопитесь, то успеете подобрать подходящее жилье по выгодной цене.

Все подробности можно узнать в офисах продаж компании по телефону: 32−14−20 или на официальном сайте застройщика.

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