2018-11-06T11:34:04+03:00
Общество

Дороги в Брянске признали одними из худших в России

Социологи опрашивали мнение жителей крупных городов
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".
Изменить размер текста:

Дороги в Брянске признали одними из худших в России. Рейтинг составили в Финансовом университете при правительстве РФ. Социологи опрашивали мнение жителей городов с населением больше 250 тысяч человек. В итоговый список попали 78 городов. Брянск занял шестое место с конца с индексом состояния дорожного хозяйства – 32.

Социологический опрос состоял из трех вопросов: как вы оцениваете состояние автомобильных дорог в городе – это и асфальт, есть ли разметка, удобно ли установлены светофоры и знаки. А также - как вы оцениваете работу общественного транспорта и работу сотрудников ГИБДД? 50 процентов жителей Брянска в целом довольны состоянием дорог. Это низкий показатель. У лидера рейтинга Грозного 94 процента жителей положительно оценивают качество дорог, а в среднем по России – 63 процента. Работу общественного транспорта оценили в Брянске на 73 процента. Столько же опрошенных довольны работой сотрудников ГИБДД. По всей стране эти показатели равны 82 и 79 процентов соответственно. По этим данным высчитали индекс состояния дорожного хозяйства в городе.

В Центральном федеральном округе хуже, чем в Брянске, дороги только в Иванове. В лидерах по ЦФО дорожное хозяйство в Белгороде с индексом 70 процентов. Первое место из всех городов занял Грозный с показателем 99. Два последних места рейтинга – у Астрахани и Симферополя с индексом 29.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«За прямоту спасибо вещей Ольге»: Сергей Шнуров посвятил стих уральской чиновнице, заявившей, что «государство людям ничего не должно»
Сама Ольга Глацких сказала, что слова были вырваны из контекста. Но для уральцев это прозвучало неубедительно - люди просят уволить чиновницу
Новости 24
В Клинцах по подозрению в убийстве мужа задержали 38-летнюю горожанку
С начала года в автоавариях на дорогах Брянска пострадали 35 детей
Жителю Климовского района дали девять лет колонии за жестокое убийство приятеля
Через Брянск не пустили 500 килограммов мяса и колбасы из Молдавии
В Володарском районе Брянска открыли новый бассейн
Брянец пожаловался, что его избили полицейские в кафе
В жирятинском магазине нашли подозрительное мясо
В Брянской городской больнице №1 появится микробиологическая лаборатория
Подробности ДТП на улице Бежицкой в Брянске: погибла 22-летняя девушка
Иностранка сменила фамилию, чтобы пересечь границу в Брянской области
Актер Василий Лановой побывал в Стародубе
При столкновении двух иномарок в Брянске погибли парень и девушка
Брянцы смогут пожаловаться на работу такси
Прощание с Владимиром Лапоновым пройдет в Брянске 6 ноября
В Мглине рухнула аварийная опора линий электропередач
Брянск и Владивосток могут стать городами-побратимами
В Брянске ночью на улице Бежицкой разбилась легковушка
Брянская фирма незаконно удерживала деньги с работников за недостачу
Брянец пойдет под суд за разбойное нападение на свою бабушку
Во время пожара в Дятьковском районе погиб 49-летний мужчина
В Брянске трагически погиб руководитель горнолыжного комплекса Владимир Лапонов
В Брянске на улице Дзержинского водитель иномарки сбил пенсионерку и уехал
В брасовском поселке Локоть отремонтировали дворы
В Почепе ВАЗ врезался в дерево: пострадали трое
В Брянске на улице Островского сгорел дом
В Брянске отпраздновали День народного единства
В Брянске нашли пропавшего Александра Демина