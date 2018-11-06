СЕГОДНЯ 10:30 2018-11-06T11:34:04+03:00

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Дороги в Брянске признали одними из худших в России. Рейтинг составили в Финансовом университете при правительстве РФ. Социологи опрашивали мнение жителей городов с населением больше 250 тысяч человек. В итоговый список попали 78 городов. Брянск занял шестое место с конца с индексом состояния дорожного хозяйства – 32.

Социологический опрос состоял из трех вопросов: как вы оцениваете состояние автомобильных дорог в городе – это и асфальт, есть ли разметка, удобно ли установлены светофоры и знаки. А также - как вы оцениваете работу общественного транспорта и работу сотрудников ГИБДД? 50 процентов жителей Брянска в целом довольны состоянием дорог. Это низкий показатель. У лидера рейтинга Грозного 94 процента жителей положительно оценивают качество дорог, а в среднем по России – 63 процента. Работу общественного транспорта оценили в Брянске на 73 процента. Столько же опрошенных довольны работой сотрудников ГИБДД. По всей стране эти показатели равны 82 и 79 процентов соответственно. По этим данным высчитали индекс состояния дорожного хозяйства в городе.

В Центральном федеральном округе хуже, чем в Брянске, дороги только в Иванове. В лидерах по ЦФО дорожное хозяйство в Белгороде с индексом 70 процентов. Первое место из всех городов занял Грозный с показателем 99. Два последних места рейтинга – у Астрахани и Симферополя с индексом 29.

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