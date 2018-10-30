2018-10-30T12:55:22+03:00
Ростелеком

«Ростелеком» расширил возможности «Умного дома»

Поделиться:
Управление системой осуществляется через приложение для мобильных устройств «Умный дом Ростелеком» или личный кабинет на сайте услугиУправление системой осуществляется через приложение для мобильных устройств «Умный дом Ростелеком» или личный кабинет на сайте услуги
Изменить размер текста:

«Ростелеком» начал в Брянской области продажи комплекта «Управление» коробочного решения «Умный дом». В отличие от предыдущих, новый набор включает в себя не только контроллер и датчики открытия и движения, но также «умную» лампочку и розетку. Для действующих и новых абонентов «Ростелеком» проводит акцию, предлагая год бесплатного пользования сервисом.

«Умная» лампочка позволяет через контроллер удаленно управлять освещением, менять яркость и даже оттенок цвета. Помимо этого, она может быть использована в связке с другими элементами системы. Например, включаться, когда срабатывает датчик движения: все эти параметры пользователь может самостоятельно настроить в личном кабинете с удобным и понятным интерфейсом. А «умная» розетка обеспечит дистанционный контроль за бытовыми электроприборами через мобильное приложение.

Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»: «Само понятие «комфорт» давно переросло мягкий диван и уютный халат. Новые продукты «Ростелекома» нацелены, в первую очередь, на увеличение сохранности и безопасности дома. Наш новый комплект «Умного дома» станет незаменимым приобретением для рассеянных людей или тех, кто постоянно сомневается: «А выключил ли я утюг?». Теперь вы сможете избавиться от сомнений, просто заглянув в мобильное приложение. Причем для установки не нужно звать специалиста: любой легко установит систему самостоятельно. Настройте свою жизнь сами!».

Управление системой осуществляется через приложение для мобильных устройств «Умный дом Ростелеком» или личный кабинет на сайте услуги. В случае возникновения нештатных ситуаций система сама сообщит хозяину жилища о случившемся посредством e-mail, SMS или Push-уведомлений.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Ростелеком» и ПФР представили новый обучающий модуль для пенсионеров «Видеообщение в интернете»
Компания «Ростелекомом» и Пенсионный Фонд России (ПФР) представили седьмую часть расширенного курса по программе «Азбука Интернета» для людей старшего возраста
Новости 24
В Брянске водителя иномарки оштрафовали по записи с видеорегистратора
В Брянске почтили память жертв политических репрессий
Благоустройство на проспекте Московском в Брянске завершат к концу ноября
В начале ноября в новозыбковской районной больнице откроют паллиативное отделение
В Брянске из-за Славянского международного экономического форума ограничат движение
Брянская велогонщица Татьяна Капитанова стала бронзовым призером международных соревнований в Саранске
Утром в Брянске на "зебрах" сбили двух школьников
2 ноября в Брянске закроют переезд на улице Уральской
В следующем году в селе Супонево начнут строить поликлинику и спортивный центр
В Брянске пьяный бездомный до смерти забил знакомую
До конца года брянские больницы получат 42 машины скорой помощи
В Брянской области стали реже раскрывать преступления
В рамках VII Славянского международного экономического форума планируется подписание инвестконтрактов на 10,2 млрд. руб
На ремонт «Партизанской поляны» выделят 10 миллионов рублей
В Брянскую область привезли больше 183 тысяч ампул вакцин от гриппа
В следующем году в Брянске начнут строить Дворец единоборств