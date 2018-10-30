Цены на квартиры в Брянске продолжат расти

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-30T11:59:50+03:00

За первые девять месяцев 2018 года в регионе объем строительных работ упал на 33,7%

Дефицит жилья от застройщика в ближайшие несколько лет предрекают российские аналитики рынка недвижимости. Это приведет к росту цен на квартиры как в строящихся, так и в уже сданных домах.

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Тенденция к снижению объемов сданных квадратных метров жилья в Брянской области наблюдается уже не первый год. Но в этом идем на рекорд!

Так, по данным государственной службы статистики, за первые девять месяцев 2018 года в регионе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем строительных работ упал на 33,7%. В денежном эквиваленте он составил 13,17 миллиардов рублей.

Как подчеркивают аналитики, такое резкое падение произошло впервые за несколько лет, и в этом большую роль сыграл кризис.

Из-за нестабильной экономической ситуации часто переносятся сроки строительства, застройщикам приходится брать больше кредитов, нередко под не самый выгодный процент. Не всем девелоперам удается выстоять в таких непростых условиях. Дорожают и строительные материалы. Все это ведет к росту цен на новостройки.

В сентябре крупные девелоперы Брянщины уже анонсировали повышение цен на квартиры. Вначале только в наиболее востребованных жилых комплексах, затем и во всех остальных. Тогда застройщики аргументировали это ужесточением требований в сфере долевого строительства (214-ФЗ), которое лишает их определенных преференций (девелоперы не смогут получать деньги напрямую от покупателей квартир по ДДУ – деньги должны перечисляться на открытый застройщиком банковский счет по каждому разрешению на строительство в уполномоченном банке).

Новый рост цен на жилье обусловлен и увеличением размера страхового взноса. Лицензированных страховых агентств стало меньше, оставшимся страховщикам пришлось поднять процентную ставку. Например, единственный на данный момент страховщик в Брянске с октября увеличил ее с 1,25% до 1,5%.

На повышение цен повлияет и грядущий рост НДС. Напомним, с января он составит уже 20%.

Неприятной, но вполне закономерной стала новость и от Сбербанка об увеличении ставки по ипотечным кредитам на 0,4-0,6 процентного пункта. Причем, повышение ставок не коснулось программ «Военная ипотека», «Нецелевой кредит под залог недвижимости» и «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Однако ипотечная ставка при покупке строящегося жилья выросла на 0,4 процентного пункта до 9,5% годовых, а по программе субсидирования партнеров-застройщиков – до 7,5-7,8% в зависимости от срока. Ставки на покупку готовых квартир банк повысил на 0,6 процентного пункта до 9,7-10,1%.

В Сбербанке уточнили, что повышение коснется только вновь подаваемых заявок на получение кредита. Тех, кто уже взял деньги в банке, нововведение не коснется. Во всяком случае пока.

Новые федеральные требования к застройщикам, увеличение размера страхового обеспечения, рост НДС и цен на строительные материалы, а также новые повышенные процентные ставки от Сбербанка – именно эти факторы сформируют новые цены на жилье в регионах. И как уверяют аналитики строительного рынка, лучшей цены, чем сейчас уже не будет.