2018-10-30T11:59:50+03:00
Недвижимость

Цены на квартиры в Брянске продолжат расти

Дефицит жилья от застройщика в ближайшие несколько лет предрекают российские аналитики рынка недвижимости. Это приведет к росту цен на квартиры как в строящихся, так и в уже сданных домах.
Поделиться:
За первые девять месяцев 2018 года в регионе объем строительных работ упал на 33,7%За первые девять месяцев 2018 года в регионе объем строительных работ упал на 33,7%
Изменить размер текста:

Тенденция к снижению объемов сданных квадратных метров жилья в Брянской области наблюдается уже не первый год. Но в этом идем на рекорд!

Так, по данным государственной службы статистики, за первые девять месяцев 2018 года в регионе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем строительных работ упал на 33,7%. В денежном эквиваленте он составил 13,17 миллиардов рублей.

Как подчеркивают аналитики, такое резкое падение произошло впервые за несколько лет, и в этом большую роль сыграл кризис.

Из-за нестабильной экономической ситуации часто переносятся сроки строительства, застройщикам приходится брать больше кредитов, нередко под не самый выгодный процент. Не всем девелоперам удается выстоять в таких непростых условиях. Дорожают и строительные материалы. Все это ведет к росту цен на новостройки.

В сентябре крупные девелоперы Брянщины уже анонсировали повышение цен на квартиры. Вначале только в наиболее востребованных жилых комплексах, затем и во всех остальных. Тогда застройщики аргументировали это ужесточением требований в сфере долевого строительства (214-ФЗ), которое лишает их определенных преференций (девелоперы не смогут получать деньги напрямую от покупателей квартир по ДДУ – деньги должны перечисляться на открытый застройщиком банковский счет по каждому разрешению на строительство в уполномоченном банке).

Новый рост цен на жилье обусловлен и увеличением размера страхового взноса. Лицензированных страховых агентств стало меньше, оставшимся страховщикам пришлось поднять процентную ставку. Например, единственный на данный момент страховщик в Брянске с октября увеличил ее с 1,25% до 1,5%.

На повышение цен повлияет и грядущий рост НДС. Напомним, с января он составит уже 20%.

Неприятной, но вполне закономерной стала новость и от Сбербанка об увеличении ставки по ипотечным кредитам на 0,4-0,6 процентного пункта. Причем, повышение ставок не коснулось программ «Военная ипотека», «Нецелевой кредит под залог недвижимости» и «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Однако ипотечная ставка при покупке строящегося жилья выросла на 0,4 процентного пункта до 9,5% годовых, а по программе субсидирования партнеров-застройщиков – до 7,5-7,8% в зависимости от срока. Ставки на покупку готовых квартир банк повысил на 0,6 процентного пункта до 9,7-10,1%.

В Сбербанке уточнили, что повышение коснется только вновь подаваемых заявок на получение кредита. Тех, кто уже взял деньги в банке, нововведение не коснется. Во всяком случае пока.

Новые федеральные требования к застройщикам, увеличение размера страхового обеспечения, рост НДС и цен на строительные материалы, а также новые повышенные процентные ставки от Сбербанка – именно эти факторы сформируют новые цены на жилье в регионах. И как уверяют аналитики строительного рынка, лучшей цены, чем сейчас уже не будет.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Брянске водителя иномарки оштрафовали по записи с видеорегистратора
В Брянске почтили память жертв политических репрессий
Благоустройство на проспекте Московском в Брянске завершат к концу ноября
В начале ноября в новозыбковской районной больнице откроют паллиативное отделение
В Брянске из-за Славянского международного экономического форума ограничат движение
Брянская велогонщица Татьяна Капитанова стала бронзовым призером международных соревнований в Саранске
Утром в Брянске на "зебрах" сбили двух школьников
2 ноября в Брянске закроют переезд на улице Уральской
В следующем году в селе Супонево начнут строить поликлинику и спортивный центр
В Брянске пьяный бездомный до смерти забил знакомую
До конца года брянские больницы получат 42 машины скорой помощи
В Брянской области стали реже раскрывать преступления
В рамках VII Славянского международного экономического форума планируется подписание инвестконтрактов на 10,2 млрд. руб
На ремонт «Партизанской поляны» выделят 10 миллионов рублей
В Брянскую область привезли больше 183 тысяч ампул вакцин от гриппа
В следующем году в Брянске начнут строить Дворец единоборств