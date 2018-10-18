В Брянскэнерго за девять месяцев 2018 года поступило более 22 тысяч обращений на оказание услуг

18 Окт. 11:25 2018-10-19T10:15:00+03:00

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В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» подвели итоги работы с потребителями за девять месяцев 2018 года.

За указанный период в филиал поступило более 22 тысяч обращений. Большая часть - это заявления на предоставление услуг, в том числе 6561 заявлений подано на предоставления дополнительных сервисов, 4045 заявлений касались оказания услуги «Технологическое присоединение», 660 заявлений вопросов технического обслуживания электросетевых объектов.

Среди дополнительных услуг наибольшим спросом у жителей региона пользовалась дополнительная услуга «Замене/установке приборов учета», зарегистрировано 4377 таких обращений, более 853 заявки поступило по вопросу оказания услуги «Сопровождения ТП».

12170 обращений жители брянского региона подали лично, посетив пункты по работе с потребителями районов электрических сетей и Центр обслуживания потребителей, остальные заявления поступили через Контакт-центр и Интернет-приемную МРСК Центра.

Информацию по всем услугам, предоставляемым филиалом Брянскэнерго, можно получить на корпоративном сайте МРСК Центра, в Центрах обслуживания потребителей и пунктах по работе с потребителями филиала, расположенных в районах электрических сетей и по телефону прямой круглосуточной линии энергетиков 8-800-50-50-115. 24 часа в сутки на прямой линии принимаются обращения потребителей. Узнать причины отключений и планируемые сроки восстановления электроснабжения можно в круглосуточном режиме на корпоративном сайте компании www.mrsk-1.ru в разделе «Информация об отключении».