Брянские поисковики нашли останки четырех красноармейцев

15 Окт. 12:45 2018-10-15T12:49:28+03:00

У трех бойцов при себе были бакелитовые медальоны

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В Брянской области поисковики нашли останки четырех красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Раскопки прошли в районе бывшего поселка Алексино в субботу, 13 октября. Вместе с останками обнаружили два противогаза, стеклянную флягу, два котелка, на одном из которых были выбиты фамилия и инициалы солдата. У трех бойцов при себе были бакелитовые медальоны. Два из них полностью удалось расшифровать.

Тимофей Иванович Кузин считался без вести пропавшим. Он родился в 1906 году в Сосковском районе Орловской области. В армию бойца призвали 28 июня 1941-го.

Фото: объединение поисковых отрядов "Брянский фронт".

Иван Павлович Резниченко родился в 1906 году в селе Лыково Подгоренского района Воронежской области. Летом 1941 года он ушел на фронт. Последнее письмо от него родные получили 11 октября 1941 года. О том, что солдата нашли, сообщили его внучке.

Об одном из найденных бойцов сообщили его внучке. Фото: объединение поисковых отрядов "Брянский фронт".

Записку в третьем медальоне повредила плесень. Поисковикам удалось прочитать, что воин по фамилии Симаков был уроженцем деревни Ольховатки Березовского района Воронежской области. Записку продолжают исследовать.

В воскресенье, 14 октября, возле воронки нашли еще двух солдат 278 стрелковой дивизии 50-й Армии Брянского фронта.

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