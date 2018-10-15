Брянские поисковики нашли останки четырех красноармейцев
В Брянской области поисковики нашли останки четырех красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Раскопки прошли в районе бывшего поселка Алексино в субботу, 13 октября. Вместе с останками обнаружили два противогаза, стеклянную флягу, два котелка, на одном из которых были выбиты фамилия и инициалы солдата. У трех бойцов при себе были бакелитовые медальоны. Два из них полностью удалось расшифровать.
Тимофей Иванович Кузин считался без вести пропавшим. Он родился в 1906 году в Сосковском районе Орловской области. В армию бойца призвали 28 июня 1941-го.
Фото: объединение поисковых отрядов "Брянский фронт".
Иван Павлович Резниченко родился в 1906 году в селе Лыково Подгоренского района Воронежской области. Летом 1941 года он ушел на фронт. Последнее письмо от него родные получили 11 октября 1941 года. О том, что солдата нашли, сообщили его внучке.
Об одном из найденных бойцов сообщили его внучке. Фото: объединение поисковых отрядов "Брянский фронт".
Записку в третьем медальоне повредила плесень. Поисковикам удалось прочитать, что воин по фамилии Симаков был уроженцем деревни Ольховатки Березовского района Воронежской области. Записку продолжают исследовать.
В воскресенье, 14 октября, возле воронки нашли еще двух солдат 278 стрелковой дивизии 50-й Армии Брянского фронта.
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