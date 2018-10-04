Брянскэнерго готово к работе в осенне-зимний период

СЕГОДНЯ 15:55 2018-10-04T16:06:47+03:00

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Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» получил паспорт готовности к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2018-2019 года. Соответствующий акт 3 октября подписал заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «МРСК Центра» Дмитрий Рыбников.

В нынешнем году оценка готовности филиала к работе в осенне-зимний период проводилась в соответствии с утвержденными Правительством РФ в 2017 году «Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон» и приказом Минэнерго от 27.12.2017 № 1233 «Об утверждении методики проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон». Для оценки уровня готовности филиала к работе в отопительный период использовался ряд критериев, в числе которых информация о показателях аварийности, выполнение филиалом производственных программ, уровень состояния оборудования.

При подготовке электросетевого комплекса к работе в ОЗП Брянскэнерго выполнено более 180 мероприятий, имеющее первостепенное значение для устойчивой работы электросетевого оборудования. В их числе подготовка средств диспетчерского технологического управления, обеспечение надежности работы противоаварийного оборудования, обучение и подготовка производственно-технического персонала, комплектование аварийного запаса, подготовка резервных источников электроснабжения.

В полном объеме реализованы ремонтная и инвестиционная программы. Они формировались с учетом анализа аварийности на объектах электросетевого комплекса региона в предыдущих периодах. Работниками филиала произведен ремонт 282,1 км воздушных линий (ВЛ) напряжением 35-110 кВ, 1563,7 км ВЛ 0,4-10 кВ; капитальный ремонт 398 трансформаторных подстанций 6-10 кВ. Отремонтировано 10 трансформаторов 35-110 кВ. В целях предупреждения случаев нарушения энергоснабжения, вызванных падением древесно-кустарниковой растительности на линии электропередачи, произведена расчистка 701 га просек и в расширение 345,5 га трасс воздушных ЛЭП.

Для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей в период осенне-зимнего максимума нагрузок в Брянскэнерго полностью укомплектован аварийный резерв материалов и оборудования, подготовлены источники резервного энергоснабжения, сформированы аварийные мобильные бригады, оснащенные необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецтехникой и транспортом.

- Получение Паспорта готовности - это результат работы всех подразделений Брянскэнерго, которая проводится с целью обеспечения надежного электроснабжения потребителей Брянской области в осенне-зимний период, - отметил директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Александр Косарим.