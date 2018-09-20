«Надежда» дарит скидки на квартиры в «Сосновом бору»

СЕГОДНЯ 11:20 2018-09-20T12:39:58+03:00

Экомикрорайон «Сосновый бор» - это уникальное сочетание природы, комфортных квартир и продуманной инфраструктуры

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Группа компаний «Надежда» дарит покупателям скидку до 1000 рублей за каждый квадратный метр жилья в строящихся домах экомикрарайона «Сосновый бор» (позиции 9 и 9а).

Скидку на новые квартиры можно получить с 15 сентября по 15 октября. Торопитесь, предложение ограниченно.

«Сосновый бор» расположен на границе Володарского района Брянска. Добраться до него можно как на общественном транспорте, так и на личном. Рядом располагаются остановки, откуда можно без труда добраться до любого района города на общественном транспорте.

Экомикрорайон «Сосновый бор» - это уникальное сочетание природы, комфортных квартир и продуманной инфраструктуры. Весь комплекс окружен сосновым лесом, в котором расположен современный «Парк поколений», благоустроенный по всем правилам. В нем предусмотрены зоны отдыха, прогулочные дорожки, детские игровые площадки, лавочки, освещение и, разумеется, роскошная зелень.

В шаговой доступности социальная инфраструктура: детские сады и школы, медицинские учреждения. Рядом Ледовый дворец, кафе и торговые центры.

Особенная у «Соснового бора» и дворовая инфраструктура: благоустроенные детские игровые и спортивные площадки, собственный хоккейный корт. При этом территория экомикрорайона находится под надежным видеоконтролем.

Отдельного внимания заслуживают квартиры застройщика. Просторные, с удобными планировками, качественной отделкой и шикарным видом из окон.

«Надежда» позаботилась и о комфорте своих жильцов. Центральная система отопления оснащена биметаллическими радиаторами, пластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом защищают от холода зимой, летом сохраняют прохладу и дарят отличную шумоизоляцию. Предусмотрена и надежная система пожарной безопасности.

Есть и еще один приятный бонус. Территория расположения «Соснового бора» относится к Брянскому району. Поэтому жильцы могут рассчитывать на льготы по коммунальным платежам.

Кстати, в 2016 году жилой микрорайон принес строительной компании победу в конкурсе рейтинга новостроек «Городской ревизор» в номинации «Здоровое дыхание».

Все подробности можно узнать в офисах продаж компании по телефону 32−14−20 или на официальном сайте застройщика. Проектная декларация на сайте.