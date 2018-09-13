День города в Брянске-2018: программа мероприятий
В понедельник, 17 сентября, Брянщина отметит 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Праздник начнется на площади Ленина в 11.00. Отсюда стартует торжественный марш войск и парад военной техники. Колонна пройдет по проспекту Ленина к площади Партизан. Возглавлять шествие будет легендарный танк Т-34, за ним проедут танки Т72БА, реактивные системы залпового огня «Торнадо», минометные гаубицы и другие военные машины. Следом двинуться те, кто сегодня стоит на страже мира. Впервые по проспекту Ленина в парадных расчетах пройдут около тысячи военнослужащих из действующих частей. Завершающим этапом станет парадная колонна жителей и гостей города, которую возглавят ветераны Великой Отечественной войны.
Изюминкой праздника станет историческая реконструкция боев за Брянск.Посмотреть на нее можно будет в 17.00 на старом аэропорту. Участниками боя станут больше 200 реконструкторов из Москвы и Вологды, Волгограда и Бреста, Санкт-Петербурга и Минска. Они покажут военные маневры, подлинную технику, форму и даже оружие.
Вечером гуляния развернутся в парке имени 1000-летия Брянска. Жителей и гостей Брянска ждут выступление ансамбля песни и пляски Западного военного округа, симфонического оркестра, певца Александра Добронравова и заслуженной артистки России певицы Варвары. Завершится праздник артиллерийским салютом из 30 залпов на старом аэропорту. В это же время на Кургане Бессмертия прогремит фейерверк.
Куда сходить и что посмотреть
11.00 - Парад войск и военной техники «Мы - армия страны! Мы - армия народа!»
Где: Площадь Ленина - Площадь Партизан
12.30 - Парад поколений
Где: Проспект Ленина
13.00 – Митинг «Брянская улица к победе нас ведет!»
Где: Площадь Партизан
14.00 - Концерт военного образцового оркестра «Споемте, вместе друзья!».Показательные выступления роты почетного караула.
Где: Площадь Партизан
14.00 - Выставка военной техники
Где: улица Красноармейская
15.00 - Фестиваль национального творчества «Россия настоящая». Выступление творческих коллективов из Брянска, Волгограда, Гомеля, Могилева
Где: Площадь Партизан
13.00 - Концерт Брянского городского эстрадного оркестра «Вам, дорогие земляки!»
Где: Театральная площадь
13.30 - Фестиваль духовых оркестров «По Брянской улице с оркестром»
Где: Славянская площадь
17.00 - Историческая реконструкция «За Родину! За город мой родной!»
Где: старый аэропорт
14.30 - Концерт от творческих коллективов города «Тебе, любимый город!»
15.20 - Концерт автора «афганской песни» Валерия Петряева
16.00 - Концерт исполнителей патриотической песни «Катюша»
17.30 - Концерт ансамбля песни и пляски Западного военного округа
18.30 - Концерт солистов творческих коллективов Брянской области в сопровождении губернаторского симфонического оркестра «Песни Победы»
20.00 - Концерт певца Александра Добронравова
20.30- Концерт этно-поп певицы Варвары
Где: Главная сцена, парк имени 1000-летия Брянска
21.30 - Артиллерийский салют и праздничный фейерверк
Где: территория старого аэропорта, Курган Бессмертия
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