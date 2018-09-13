День города-2018 в Брянске: ограничение движения и парковки

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-13T18:24:51+03:00

Из-за праздничных торжеств в городе перекроют движение на центральных улицах. Фото: Елена РАКОВА

Где автомобилисты не смогут проехать на День города-2018 в Брянске

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17 сентября горожане отпразднуют День города-2018 в Брянске и 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Из-за праздничных торжеств в городе перекроют движение на центральных улицах. Также с вечера 15 сентября нельзя будет припарковать автомобиль рядом с площадками народных гуляний.

Где в городе ограничат движение:

Советский район

С 7.00 до 9.00:

- улица Войстроченко (от улицы Крахмалева до улицы Бежицкой);

- улица Бежицкая (от улицы Объездной до улицы Крахмалева);

- улица Дуки (от улицы Крахмалева до проспекта Ленина).

С 7.00 до 10.00:

- проспект Ленина (от улицы Дуки до улицы Горького).

С 10.00 до 16.00:

- улица Горького (от улицы Энергетической до переулка Трудового);

- проспект Ленина (от улицы Красноармейской до улицы Арсенальской);

- улица Фокина (от улицы Калинина до переулка Трудового);

- улица Красноармейская (от улицы Урицкого до улицы Пересвета);

- улица Емлютина (от улицы Ромашина до проспекта Ленина);

- улица Октябрьская (от улицы Красноармейской до улицы Емлютина).

С 14.00 до 16.00

- проспект Ленина (от улицы Горького до улицы Дуки);

- улица Дуки (от улицы Крахмалева до проспекта Ленина);

- улица Бежицкая (от улицы Войстроченко до улицы Крахмалева);

- улица Войстроченко (от улицы Крахмалева до улицы Бежицкой).

С 18.00 до 23.00 за исключением общественного транспорта:

- улица Дуки (от улицы 3-го Июля до улицы имени Войстроченко).

С 7.00 до 16.00 откроют двухстороннее движение по улице Арсенальной (от улицы Калинина до улицы Февральской).

Также в Советском районе временно ограничат парковку с 20.00 15 сентября 23.00 17 сентября:

- на улице Репина (от улицы Красноармейской до улицы Софьи Перовской);

- на улице Софьи Перовской (от улицы Репина до площади Партизан);

- на улице Красноармейской (от улицы Урицкого до улицы Пересвета);

- на улице Площадь Партизан (от улицы Красноармейской до улицы Софьи Перовской);

- на улице Емлютина (от улицы Ромашина до проспекта Ленина);

- на улице Октябрьской (от улицы Красноармейской до улицы Емлютина);

- на переулке Трудовом (от улицы Советской до улицы Горького), а также на территории, прилегающей к стадиону «Динамо»;

- на проспекте Ленина, включая стоянки на прилегающих территориях ЦУМа, ТРЦ «Родина» и гостиницы «Десна»;

- на площади Карла Маркса;

- на улице Дуки от проспекта Ленина до улицы Войстроченко, включая стоянки на прилегающих территориях Брянского клинико-диагностического центра, Брянского филиала Московского психолого-социального университета и в районе стелы «Город воинской славы».

Бежицкий район

С 9.30 до 10.30 – улица Майской Стачки

С 10.00 до 10.30 - улица Ульянова (от дома №42 до дома №45-а);

С 9.00 до 10.45 - улица Карла Либкнехта (от улицы Ульянова до поворота на улицу Почтовую);

С 9.15 до 13.30 - улица Почтовая (от дома №15 до дома №90);

С 10.30 до 13.30 - улица Донбасская (от улицы Почтовой до улицы Металлургов).

С 18.00 до 23.00 минут - улица Майской Стачки (от улицы Ульянова до улицы Комсомольской);

- улица Клинцовская (от переулка Гончарова до переулка Почтового);

- пересечение улиц Комсомольской и Республиканской в поселке Радица-Крыловка.

Куда сходить и что посмотреть в День города-2018 в Брянске, читайте тут.

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