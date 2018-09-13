День города-2018 в Брянске: ограничение движения и парковки
17 сентября горожане отпразднуют День города-2018 в Брянске и 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Из-за праздничных торжеств в городе перекроют движение на центральных улицах. Также с вечера 15 сентября нельзя будет припарковать автомобиль рядом с площадками народных гуляний.
Где в городе ограничат движение:
Советский район
С 7.00 до 9.00:
- улица Войстроченко (от улицы Крахмалева до улицы Бежицкой);
- улица Бежицкая (от улицы Объездной до улицы Крахмалева);
- улица Дуки (от улицы Крахмалева до проспекта Ленина).
С 7.00 до 10.00:
- проспект Ленина (от улицы Дуки до улицы Горького).
С 10.00 до 16.00:
- улица Горького (от улицы Энергетической до переулка Трудового);
- проспект Ленина (от улицы Красноармейской до улицы Арсенальской);
- улица Фокина (от улицы Калинина до переулка Трудового);
- улица Красноармейская (от улицы Урицкого до улицы Пересвета);
- улица Емлютина (от улицы Ромашина до проспекта Ленина);
- улица Октябрьская (от улицы Красноармейской до улицы Емлютина).
С 14.00 до 16.00
- проспект Ленина (от улицы Горького до улицы Дуки);
- улица Дуки (от улицы Крахмалева до проспекта Ленина);
- улица Бежицкая (от улицы Войстроченко до улицы Крахмалева);
- улица Войстроченко (от улицы Крахмалева до улицы Бежицкой).
С 18.00 до 23.00 за исключением общественного транспорта:
- улица Дуки (от улицы 3-го Июля до улицы имени Войстроченко).
С 7.00 до 16.00 откроют двухстороннее движение по улице Арсенальной (от улицы Калинина до улицы Февральской).
Также в Советском районе временно ограничат парковку с 20.00 15 сентября 23.00 17 сентября:
- на улице Репина (от улицы Красноармейской до улицы Софьи Перовской);
- на улице Софьи Перовской (от улицы Репина до площади Партизан);
- на улице Красноармейской (от улицы Урицкого до улицы Пересвета);
- на улице Площадь Партизан (от улицы Красноармейской до улицы Софьи Перовской);
- на улице Емлютина (от улицы Ромашина до проспекта Ленина);
- на улице Октябрьской (от улицы Красноармейской до улицы Емлютина);
- на переулке Трудовом (от улицы Советской до улицы Горького), а также на территории, прилегающей к стадиону «Динамо»;
- на проспекте Ленина, включая стоянки на прилегающих территориях ЦУМа, ТРЦ «Родина» и гостиницы «Десна»;
- на площади Карла Маркса;
- на улице Дуки от проспекта Ленина до улицы Войстроченко, включая стоянки на прилегающих территориях Брянского клинико-диагностического центра, Брянского филиала Московского психолого-социального университета и в районе стелы «Город воинской славы».
Бежицкий район
С 9.30 до 10.30 – улица Майской Стачки
С 10.00 до 10.30 - улица Ульянова (от дома №42 до дома №45-а);
С 9.00 до 10.45 - улица Карла Либкнехта (от улицы Ульянова до поворота на улицу Почтовую);
С 9.15 до 13.30 - улица Почтовая (от дома №15 до дома №90);
С 10.30 до 13.30 - улица Донбасская (от улицы Почтовой до улицы Металлургов).
С 18.00 до 23.00 минут - улица Майской Стачки (от улицы Ульянова до улицы Комсомольской);
- улица Клинцовская (от переулка Гончарова до переулка Почтового);
- пересечение улиц Комсомольской и Республиканской в поселке Радица-Крыловка.
Куда сходить и что посмотреть в День города-2018 в Брянске, читайте тут.
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