Повышение цен на квартиры начнется с 15 сентября

СЕГОДНЯ 10:25 2018-09-12T11:09:29+03:00

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Группа компаний «Надежда» сообщает о плановом повышение цен на новые квартиры в сданных и строящихся домах.

Рост цен произойдет уже с 15 сентября. Учитывая снижение темпов строительства жилья, а также ужесточение требований к застройщикам в сфере долевого строительства, повышение цены на квартиры закономерно. Вдобавок подорожали и стройматериалы, увеличился налог на жилье, а с января поднимут еще и НДС.

В частности, увеличение цен произойдет на квартиры в следующих строительных объектах:

ЖК «Академический» расположен на территории Старого аэропорта, в новом центре Брянска. Он обладает всем необходимым для комфортной городской жизни: просторные квартиры с удобными планировками, остекленные лоджии, дизайнерская отделка мест общего пользования, система «умный дом», многофункциональные спортплощадки, детские городки, а также удобные парковки и собственный детский сад.

Экомикрорайон «Сосновый бор» − это чистый воздух и комфортабельные квартиры в тихом и уютном месте. Микрорайон находится на границе Володарского района Брянска и со всех сторон окружен сосновым лесом. Рядом есть благоустроенный «Парк поколений», остановка общественного транспорта, а также школы, больница, аптеки и магазины.

ЖК «Авалон» − современный жилой дом в историческом центре города рядом с центральным парком отдыха и Курганом Бессмертия. Комплекс обладает всеми атрибутами жилья категории комфорт-класса. В том числе имеет собственный подземный паркинг.

Микрорайон «Мичуринский» расположен выше 10 микрорайона Брянска в экологически чистом и живописном месте. Жилая застройка «Мичуринского» имеет современную социальную инфраструктуру: детские сады, школу, лыжную базу, магазины. Принадлежность к Брянскому району предоставляет еще и льготу на оплату коммунальных услуг.

Торопитесь, у вас еще осталось время на то, чтобы приобрести качественное жилье в Брянске по старым ценам. Не упустите последний шанс купить квартиру своей мечты выгодно!

Все подробности можно узнать в офисах продаж компании по телефону: 32-14-20 или на официальном сайте застройщика.

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