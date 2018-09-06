Новый Volkswagen Touareg уже в Брянске

СЕГОДНЯ 16:20 2018-09-06T16:50:19+03:00

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Новый Volkswagen Touareg предлагает клиентам ряд передовых опций, доступных для всех трех комплектаций модели: подвеска PRO (подруливающая задняя ось и активные стабилизаторы), система ночного видения, матричные светодиодные фары IQ.Light, проекция данных на лобовое стекло, уникальные массажные кресла и 8 программ для релаксации, атмосферная подсветка с настройкой до 30 различных цветов.

Российские клиенты марки смогут выбирать из новой линейки двигателей: бензиновый TSI мощностью 249 л.с., бензиновый TSIV6 340 л.с., а также дизельный TDI V6 249 л.с.

По сравнению с моделью второго поколения, НОВЫЙ Volkswagen Touareg стал шире и длиннее. Пропорции кузова стали динамичнее, а внутреннее пространство – больше. Теперь длина кузова составляет 4 878 мм, ширина – 1 984 мм, высота – 1 702 мм.

Несмотря на увеличенную длину и ширину автомобиля, его кузов стал на 106 кг легче, за счет использования в конструкции смешанного алюминия (48%) и высокотехнологичной стали (52%). Благодаря новым габаритам также удалось увеличить объем багажного отделения с 697 до 810 литров (при сложенных задних сиденьях объем достигает 1 800 л).

Экстерьер флагмана Volkswagen стал выразительнее. Начиная с версии Respect, автомобиль комплектуется 18-дюймовыми легкосплавными дисками, боковыми зеркалами с электроприводом, обогревом и настройкой складывания, динамическим корректором фар, светодиодными фарами ближнего и дальнего света с отдельными дневными ходовыми огнями с автоматическим управлением.

Внешний вид следующей комплектации, Status, дополнен 19-дюймовыми легкосплавными дисками с болтами-секретками, а также серебристыми рейлингами на крыше.

В топовом исполнении R-Line НОВЫЙ Volkswagen Touareg получил выразительный внешний дизайн, а кроме того, в версию добавлены тонировка задних стекол (80%), функция задержки выключения фар Coming Home, а также электрохромные боковые зеркала с электроприводом, обогревом, настройкой складывания и памятью.

В России за всю историю продаж клиентам передано около 100 000 Volkswagen Touareg. На НОВЫЙ Volkswagen Touager действует расширенная гарантия (4 года или 120 000 км пробега).

Приобрести автомобиль необходимой вам комплектации, пройти тест-драйв и узнать всю интересующую вас информацию вы можете у официального дилера Volkswagen Фольксваген Центр Брянск по телефону 77-77-70 или по адресу г. Брянск, ул. Советская, д. 77.