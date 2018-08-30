2018-08-30T17:45:30+03:00
Общество

В Брянске прошел крестный ход в честь иконы Свенской Божьей Матери

Брянцы преодолели путь от Свенского монастыря до кафедрального собора
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.
Изменить размер текста:

В Брянске в четверг, 30 августа, прошел крестный ход в честь иконы Свенской Божьей Матери. Он начался у стен Свенского монастыря. Брянцы прошли через центр города к кафедральному собору на проспекте Ленина. В крестном ходе участвовали областные и городские власти, представители федеральных властей, духовенства и верующие.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Протяженность маршрута – около восьми километров. Он прошел по проспекту Станке Димитрова, улицам Пересвета, Красноармейской и по проспекту Ленина.

Возле кафедрального собора брянские пожарные развернули полевую кухню, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Всех желающих угощали гречневой кашей и чаем.

Престольный праздник иконы Свенской Божьей Матери каждый год отмечают 30 августа. По преданию, в 1812 году жители Брянска обошли с иконой вокруг монастыря. Это спасло город от нашествия наполеоновских войск. Считается, что Свенскую икону написал преподобный Алипий, который учился живописи у константинопольских иконописцев. Они расписывали Софийскую церковь Киево-Печерской Лавры.

Чудотворная икона хранится сейчас в Третьяковской галерее.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Компания «Умалат»: первое место среди предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
В этом году в рамках мероприятия «Свенская ярмарка­ - 2018» компания «Умалат» заняла первое место в номинации «Лучшее предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности Брянской облас­ти», что подтверждает высокое качество продукции.
Новости 24
В Брянске 1 сентября пройдут сплошные проверки водителей
На улице Бежицкой в Брянске проложат новый водопровод
На улице Бежицкой в Брянске проложат новый водопровод
Историческая реконструкция на День города-2018 в Брянске начнется в 17.00
В Клетнянском районе открылся кордон лесника
20-летний житель Сельцо пойдет под суд за ложный донос на друга
Одного из пострадавших после ЧП на стальзаводе в Брянске выписали из больницы
Музею Тютчева в Овстуге передали рукопись молитвы матери поэта
В Брянске ярмарки выходного дня перенесли на воскресенье
В День знаний брянские школы будут охранять 900 полицейских
В Трубческом районе прокуратура потребовала лишить мандата главу села с судимостью
Брянская область - лидер по реализации образовательных программ
В Трубчевске 17-летний водитель мопеда врезался в иномарку
Стали известны подробности автоаварии у брянского поселка Ивановка
В ДТП на Литейной погиб 61-летний автомобилист
В Брянске следователи проводят проверку по факту ЧП на сталелитейном заводе
Пять человек пострадали при обрушении стенки литейной печи на заводе в Брянске
В Брянск приедет директор Центра экстренной психилогической помощи Юлия Шойгу
В Выгоничском районе нашли четыре гектара заросших сельхозземель
В Брянске пропал 82-летний Сергей Гарусин