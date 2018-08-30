В Брянске прошел крестный ход в честь иконы Свенской Божьей Матери

СЕГОДНЯ 17:40 2018-08-30T17:45:30+03:00

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В Брянске в четверг, 30 августа, прошел крестный ход в честь иконы Свенской Божьей Матери. Он начался у стен Свенского монастыря. Брянцы прошли через центр города к кафедральному собору на проспекте Ленина. В крестном ходе участвовали областные и городские власти, представители федеральных властей, духовенства и верующие.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Протяженность маршрута – около восьми километров. Он прошел по проспекту Станке Димитрова, улицам Пересвета, Красноармейской и по проспекту Ленина.

Возле кафедрального собора брянские пожарные развернули полевую кухню, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Всех желающих угощали гречневой кашей и чаем.

Престольный праздник иконы Свенской Божьей Матери каждый год отмечают 30 августа. По преданию, в 1812 году жители Брянска обошли с иконой вокруг монастыря. Это спасло город от нашествия наполеоновских войск. Считается, что Свенскую икону написал преподобный Алипий, который учился живописи у константинопольских иконописцев. Они расписывали Софийскую церковь Киево-Печерской Лавры.

Чудотворная икона хранится сейчас в Третьяковской галерее.

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