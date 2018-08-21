2018-08-27T13:48:52+03:00
Ростелеком

«Ростелеком» подготовил для брянских школьников «Кибервызов»

Поделиться:
Для ребят, увлеченных информационной безопасностью, олимпиада станет прекрасной возможностью найти применение знаниям в одном из перспективных направлений ИТ-индустрииДля ребят, увлеченных информационной безопасностью, олимпиада станет прекрасной возможностью найти применение знаниям в одном из перспективных направлений ИТ-индустрии
Изменить размер текста:

«Ростелеком» начинает серию образовательных мероприятий для школьников. Она направлена на повышение уровня знаний учащихся брянских школ о безопасности в digital-пространстве и о возможностях их применения в повседневной жизни.

Первой в серии станет всероссийская онлайн-олимпиада по информационной безопасности «Кибервызов», которая пройдет с 11 по 19 сентября. Ее участниками станут школьники 8-11-х классов со всей страны, владеющие навыками программирования. 60 победителей отправятся на тематическую смену по кибербезопасности, которая пройдет с 1 по 24 ноября в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

Игорь Ляпунов, вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком»: «Ростелеком уделяет большое внимание повышению грамотности детей и подростков в сфере кибербезопасности. Это одно из приоритетных направлений деятельности компании в социальной сфере, которое включает взаимодействие с вузами, программы стажировки, проведение всероссийских олимпиад и других мероприятий, направленных на поддержку талантливых ребят. Олимпиада «Кибервызов» станет для таких молодых дарований отличной возможностью повысить уровень теоретических и практических знаний в области технологий кибербезопасности».

Олимпиада пройдет в несколько этапов. Сначала, в ходе индивидуальных онлайн-соревнований в формате CTF (Capture The Flag – захват флага), будут определены 80 финалистов. Ими станут участники, набравшие максимум баллов за решение задач различной сложности. Правильность и скорость ответа будет оценивать программный комплекс. Число попыток – не ограничено. Победителей первого этапа ждет онлайн-интервью с экспертами «Ростелекома» по результатам которого будут выбраны 60 человек для поездки в «Сириус».

Галина Рысакова, старший вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом ПАО «Ростелеком»: «Для ребят, увлеченных информационной безопасностью, олимпиада станет прекрасной возможностью найти применение знаниям в одном из перспективных направлений ИТ-индустрии. Это отличный шанс для профессионального становления в отрасли. «Ростелеком» сделал еще один шаг по созданию образовательных программ, помогающих детям выбрать профессию в век цифровой экономики».

Для участия в олимпиаде брянским школьникам необходимо до 10 сентября зарегистрироваться на сайте https://cyberchallenge.rt.ru/. С 11 по 15 сентября пройдет онлайн-олимпиада, а с 16 по 19 сентября – скайп-интервью с финалистами. Результаты будут опубликованы 20 сентября на официальном сайте «Кибервызова».

В дальнейшем компания будет привлекать на стажировку талантливую молодежь, поддерживая образовательную триаду «школа-вуз-работодатель».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Ростелеком» предлагает барам и другим заведениям подключиться к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™
Комплексное решение для баров и других заведений, позволит их владельцам быстро и без существенных затрат организовать в своем заведении футбольные трансляции
Новости 24
Молодая мать из Стародубского района осталась без жилья
В Брянске 2 сентября пройдет митинг против повышения пенсионного возраста
В Клетнянском районе ищут пропавшего Анатолия Козлова
В Брянске таможенники нашли в почтовой посылке больше двух килограммов наркотиков
Жителя Навлинского района подозревают в убийстве односельчанина
В Брянске на три недели закроют движение на улице Спартаковской
Автомобилистка сбила пьяного пешехода-нарушителя в Брянске
В Почепском районе водитель легковушки врезался в КамАЗ
Победителем Свенской ярмарки в этом году стал Брянский район
В понедельник в Брянске прогнозируют очень жаркую погоду
Десять брянцев отправились за решетку за сбыт поддельных денег
В Злынке потребовали прекратить продавать пиво и коктейли в баре возле школы
В Фокинском районе Брянска сгорел ларек
В Брянске автомобилист сбил пешехода-нарушителя
Брянское "Динамо" на выезде обыграло "Химки-М"
Водитель "Опеля" сбил велосипедистку в Дубровском районе
В Климовском районе легковушка врезалась в трактор, погибла пассажирка авто
На Брянщину не пустили 7 тонн черного металла
Брянское подворье на Свенской ярмарке отметило юбилейные даты
В Брянске создадут школу самбо шестикратного чемпиона мира Артема Осипенко
В Унечском районе спасатели уничтожили 100-килограммовую авиабомбу
На Свенскую ярмарку приехали больше 120 тысяч гостей
На Свенской ярмарке-2018 впервые разыграли Кубок губернатора Брянской области по самбо
В Фокинском районе Брянска сгорела мебельная фабрика
На Свенской ярмарке для брянцев спел Александр Добронравов
Брянские общественники нашли самые опасные детские площадки в городе
На Андреевском лугу под Брянском открылась Свенская ярмарка