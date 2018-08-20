Цены на квартиры повышаются

СЕГОДНЯ 15:45 2018-08-20T16:06:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Группа компаний «Надежда» сообщает о плановом повышение цен на новые квартиры в сданных и строящихся домах.

Цена вырастет уже с 15 сентября. В частности, увеличение цен произойдет на следующих строительных объектах.

ЖК «Академический» расположен на территории Старого аэропорта, в новом центре Брянска. Он обладает всем необходимым для комфортной жизни: просторные квартиры с удобными планировками, остекленные лоджии, дизайнерская отделка мест общего пользования, система «умный дом», многофункциональные спортплощадки, детские городки, а также удобные парковки и собственный детский сад.

Экомикрорайон «Сосновый бор» - чистый воздух и комфортабельные квартиры в тихом и уютном месте. Микрорайон находится на границе Володарского района Брянска и со всех окружен со сосновым лесом. Рядом есть благоустроенный «Парк поколений», остановка общественного транспорта, а также школы, больница, аптеки и магазины.

ЖК «Авалон» - это современный жилой дом в историческом центре города рядом с центральным городским парком и Курганом Бессмертия. Комплекс обладает всеми атрибутами жилья категории комфорт-класса. В том числе имеет собственный подземный паркинг.

Микрорайон «Мичуринский» расположен выше 10 микрорайона Брянска в экологически чистом и живописном месте. Жилая застройка «Мичуринского» имеет современную социальную инфраструктуру: детские сады, школу, лыжную базу, магазины. Принадлежность к Брянскому району предоставляет льготу на оплату коммунальных услуг.

Торопитесь, у вас еще осталось время на то, чтобы приобрести качественное жилье в Брянске по старым ценам. Не упустите последний шанс купить квартиру своей мечты выгодно!

Подробности по телефону 32-12-74 и в офисе компании.