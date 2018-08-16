2018-08-16T12:25:58+03:00
Общество

Возле ЖК «Академического» прошел турнир по стритболу

Турнир по баскетболу 3х3 (стритболу) в рамках городского чемпионата прошел в Брянске в воскресенье, 5 августа
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Пока шли соревнования, карапузы под присмотром родителей с азартом забрасывали в корзину мячиПока шли соревнования, карапузы под присмотром родителей с азартом забрасывали в корзину мячи
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Игра проходила на оборудованной ГК «Надеждой» баскетбольной спортплощадке в ЖК «Академическом».

Побросать мяч в кольцо под открытым небом пришло порядка 30-ти спортсменов.

- Многие ребята играют в классический баскетбол 5х5 в областном чемпионате, но между соревнованиями не прочь сыграть и на свежем воздухе, - рассказывает один из участников турнира Вадим Ходырев, - тем более на такой комфортной спортивной площадке, как в ЖК «Академическом». В Брянске мало открытых площадок, где можно свободно поиграть в стритбол, да еще и собрать зрителей. Огромное спасибо «Надежде», что предоставили нам возможность провести турнир именно здесь.

Спортсмены по достоинству оценили возможности новой баскетбольной площадки с искусственным и безопасным покрытием, играть на котором было одно удовольствие.

Поддержать любителей уличного мяча вышли и местные жители. Для совсем юных спортсменов организаторы предусмотрели мобильную площадку с баскетбольным кольцом, привезли мячи. Пока шли соревнования, карапузы под присмотром родителей с азартом забрасывали в корзину мячи.

- Нашему стритбольному чемпионату пять лет, - рассказывает организатор брянских турниров Максим Звонарев, - все турниры проводим летом, в остальное время ребята бегают в «большой» баскетбол. Это пока первая наша игра на баскетбольной площадке возле ЖК «Академического». Надеемся, эта спортивная традиция продолжится и дальше.

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