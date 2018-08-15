2018-08-15T16:25:11+03:00
Экономика

Сотрудники Брянскэнерго и бойцы стройотряда приняли участие в работе профориентационной смены «Найти себя»

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Ребята с интересом разгадывали загадки и ребусы, отвечали на вопросы, что нужно делать если увидел оборванные провода и как правильно вести себя вблизи электроустановокРебята с интересом разгадывали загадки и ребусы, отвечали на вопросы, что нужно делать если увидел оборванные провода и как правильно вести себя вблизи электроустановок
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Бойцы студенческого стройотряда, работающие на объектах филиала ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» совместно с сотрудниками Брянскэнерго провели мероприятие для школьников, отдыхающих в санатории «Вьюнки», где проходит профильная профориентационная смена «Найти себя».

В начале мероприятия сотрудники Брянскэнерго рассказали ребятам о профессии энергетика, о том, в каких учебных заведениях есть возможность получить образование для работы в энергетической отрасли и подробно ответили на все вопросы школьников.

Стройотрядовцы, специально для ребят написали и провели квест – игру, в ходе которой рассказали ребятам о правилах безопасного обращения с электричеством, как и для чего нужно использовать ходьбу "гусиным шагом", напомнили детям в игровой форме основные правила обращения с электричеством в быту, объяснили, какие энергообъекты могут представлять угрозу для здоровья и жизни человека, рассказали правила оказания первой медицинской помощи. Ребята с интересом разгадывали загадки и ребусы, отвечали на вопросы, что нужно делать если увидел оборванные провода и как правильно вести себя вблизи электроустановок.

На мероприятии мобильная бригада Клинцовского района электрических сетей, представляла бригадный автомобиль, у школьников большой интерес вызвали индивидуальные средства защиты электромонтеров, каска, диэлектрические перчатки и боты, которые они смогли примерить.

Руководство санатория «Вьюнки» поблагодарило сотрудников Брянскэнерго за проведенное занятие, в свою очередь энергетики в качестве наглядной агитационной продукции подарили ребятам тематические раскраски, плакаты и учебные материалы для проведения подобных занятий.

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