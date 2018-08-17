2018-08-17T13:11:24+03:00
Общество

Где на Брянщине искать первобытных людей и княжеские хоромы

Мы выяснили, какие интересные памятники археологии находятся в нашем регионе
Марина АНТОНОВА
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Мамонт в краеведческом музее собран из частей нескольких животных.Мамонт в краеведческом музее собран из частей нескольких животных.Фото: Марина АНТОНОВА
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Стоянку древнего человека в брянском селе Хотылево археологи предложили включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Эту заявку рассмотрят в конце сентября. В планах ученых открыть научно-исследовательский центр в Хотылево. Тогда древние находки смогут увидеть туристы.

Самая северная стоянка неандертальцев

Стоянку неандертальцев рядом с селом Хотылево, как и многие другие памятники археологии в нашем регионе, в середине прошлого века открыл брянец Федор Заверняев. Возраст стоянки Хотылево-1 - около 100 тысяч лет. Это самая северная стоянка древнего человека в России. На территории Москвы в то время был ледник, а в наших краях – тундра.

- Самая уникальная находка на этом участке – искусно выполненный наконечник копья из кремня, - рассказал замдиректора Брянского краеведческого музея по научной работе Владимир Алексеев. – Здесь первобытным людям было очень удобно жить – кремниевая руда выходила на поверхность. Из нее они делали орудия труда и оружие. К сожалению, останков неандертальцев в Брянской области так и не нашли. Но следов их жизни полно.

В краеведческом музее хранятся древние наконечники копий из кремня. Фото: Марина АНТОНОВА

В краеведческом музее хранятся древние наконечники копий из кремня.Фото: Марина АНТОНОВА

Первое произведение искусства

У стоянки Хотылево-2 есть все шансы стать объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Ее возраст - 30-15 тысяч лет. Здесь жили предки современного человека, которые пришли из Африки и вытеснили неандертальцев. На стоянке находят древнейшие в мире произведения искусства – палеолитические «Венеры». Эти статуэтки изображают беременную женщину. Их вырезали из бивня мамонта. Похожие фигурки есть и на территории Западной Европы: во Франции и Германии.

- В Брянском краеведческом музее хранится три древние статуэтки «Венер», - говорит Владимир Алексеев. – А всего в мире их около сотни. В нашем музее больше 90 тысяч экспонатов времен палеолита. Так что найденные в Брянской области предметы и артефакты пополняют экспозиции других палеонтологических музеев России.

Статуэтка палеолитической «Венеры» помещается на ладони. Фото: Институт археологии РАН.

Статуэтка палеолитической «Венеры» помещается на ладони. Фото: Институт археологии РАН.

Дом из костей мамонта

Статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО также хотели придать палеонтологическому музею в погарском селе Юдиново. Но не «срослось». Еще до начала 40-х годов прошлого века там обнаружили остатки жилища кроманьонцев, построенного из костей мамонта. Возраст стоянки – около 15 тысяч лет.

- В Америке однажды нашли обычные кости мамонта, даже не жилище людей, - объясняет Владимир Алексеев. – Над ними построили павильон. А вокруг музея вырос целый город для туристов. У нас палеолит оказался не интересен. Над стоянкой в Юдинове есть только кирпичное здание. Мы разрабатываем проект нового павильона. Но пока нет денег на его строительство.

Фото: администрация Погарского района.

Фото: администрация Погарского района.

Вщижское княжество

Самый знаменитый памятник археологии периода Древней Руси в Брянской области – это Вщиж. В 12-м веке он был центром большого княжества, а потом его дотла сожгли татаро-монголы.

Городище во Вщиже открыл еще в 19-м веке граф Алексей Уваров. Здесь нашли остатки древнего каменного храма, стены в полтора метра высотой и шириной больше метра, остаток галереи. Возле алтаря стоял склеп с огромным человеческим скелетом. Считается, что он принадлежал князю вщижскому Святославу Владимировичу.

- Но сейчас во Вщиже почти ничего из первоначальных находок не сохранилось, - говорит Владимир Алексеев. - Местные жители растащили древние кирпичи на свои постройки.

В 40-50-х годах прошлого века раскопки во Вщиже вел главный археолог Советского Союза Борис Рыбаков. Сейчас на памятнике археологии федерального значения стоит дом брянского предпринимателя.

Примерно так выглядел древний храм во Вщиже. Фото: Марина АНТОНОВА

Примерно так выглядел древний храм во Вщиже.Фото: Марина АНТОНОВА

1000-летие Брянска

Брянский археолог Федор Заверняев начал раскопки еще одного памятника времен Древней Руси – Чашина Кургана. Его исследование должно было доказать 1000-летие нашего города, которое решили отметить в 1985 году.

- На Чашином Кургане сохранилась планировка древнего городища, - рассказывает Владимир Алексеев. - Во время раскопок здесь нашли стеклянные браслеты, осколок византийской амфоры, крестики с частицами мощей и лепную керамику, которую датируют десятым веком. Но даже с такими находками Чашин Курган по сравнению со Вщижем был большой деревней.

Планировку крепости на Чашином Кургане можно рассмотреть и сейчас. Фото: Марина АНТОНОВА

Планировку крепости на Чашином Кургане можно рассмотреть и сейчас.Фото: Марина АНТОНОВА

Столица Южной Руси

Чтобы доказать 1000-летие Брянска принялись копать и Покровскую гору, о которой упоминается в летописи. В начале 80-х годов пригласили столичного археолога Татьяну Равдину. Но все ее находки датировались серединой 12 века. А это подтверждало летописную дату образования Брянска -1146 год.

- С тех пор эту территорию археологи не изучали, - говорит Владимир Алексеев. - Хотя она может быть интересна с точки зрения более позднего периода. В 13 веке после татаро-монгольского нашествия Брянск стал столицей Черниговского княжества и Южной Руси. В то время на Покровке располагалась княжеская резиденция.

На Покровской горе в 1985 году установили памятник 1000-летию Брянска. Фото: Марина АНТОНОВА

На Покровской горе в 1985 году установили памятник 1000-летию Брянска.Фото: Марина АНТОНОВА

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