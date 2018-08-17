Где на Брянщине искать первобытных людей и княжеские хоромы

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-17T13:11:24+03:00

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Стоянку древнего человека в брянском селе Хотылево археологи предложили включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Эту заявку рассмотрят в конце сентября. В планах ученых открыть научно-исследовательский центр в Хотылево. Тогда древние находки смогут увидеть туристы.

Самая северная стоянка неандертальцев

Стоянку неандертальцев рядом с селом Хотылево, как и многие другие памятники археологии в нашем регионе, в середине прошлого века открыл брянец Федор Заверняев. Возраст стоянки Хотылево-1 - около 100 тысяч лет. Это самая северная стоянка древнего человека в России. На территории Москвы в то время был ледник, а в наших краях – тундра.

- Самая уникальная находка на этом участке – искусно выполненный наконечник копья из кремня, - рассказал замдиректора Брянского краеведческого музея по научной работе Владимир Алексеев. – Здесь первобытным людям было очень удобно жить – кремниевая руда выходила на поверхность. Из нее они делали орудия труда и оружие. К сожалению, останков неандертальцев в Брянской области так и не нашли. Но следов их жизни полно.

В краеведческом музее хранятся древние наконечники копий из кремня.Фото: Марина АНТОНОВА

Первое произведение искусства

У стоянки Хотылево-2 есть все шансы стать объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Ее возраст - 30-15 тысяч лет. Здесь жили предки современного человека, которые пришли из Африки и вытеснили неандертальцев. На стоянке находят древнейшие в мире произведения искусства – палеолитические «Венеры». Эти статуэтки изображают беременную женщину. Их вырезали из бивня мамонта. Похожие фигурки есть и на территории Западной Европы: во Франции и Германии.

- В Брянском краеведческом музее хранится три древние статуэтки «Венер», - говорит Владимир Алексеев. – А всего в мире их около сотни. В нашем музее больше 90 тысяч экспонатов времен палеолита. Так что найденные в Брянской области предметы и артефакты пополняют экспозиции других палеонтологических музеев России.

Статуэтка палеолитической «Венеры» помещается на ладони. Фото: Институт археологии РАН.

Дом из костей мамонта

Статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО также хотели придать палеонтологическому музею в погарском селе Юдиново. Но не «срослось». Еще до начала 40-х годов прошлого века там обнаружили остатки жилища кроманьонцев, построенного из костей мамонта. Возраст стоянки – около 15 тысяч лет.

- В Америке однажды нашли обычные кости мамонта, даже не жилище людей, - объясняет Владимир Алексеев. – Над ними построили павильон. А вокруг музея вырос целый город для туристов. У нас палеолит оказался не интересен. Над стоянкой в Юдинове есть только кирпичное здание. Мы разрабатываем проект нового павильона. Но пока нет денег на его строительство.

Фото: администрация Погарского района.

Вщижское княжество

Самый знаменитый памятник археологии периода Древней Руси в Брянской области – это Вщиж. В 12-м веке он был центром большого княжества, а потом его дотла сожгли татаро-монголы.

Городище во Вщиже открыл еще в 19-м веке граф Алексей Уваров. Здесь нашли остатки древнего каменного храма, стены в полтора метра высотой и шириной больше метра, остаток галереи. Возле алтаря стоял склеп с огромным человеческим скелетом. Считается, что он принадлежал князю вщижскому Святославу Владимировичу.

- Но сейчас во Вщиже почти ничего из первоначальных находок не сохранилось, - говорит Владимир Алексеев. - Местные жители растащили древние кирпичи на свои постройки.

В 40-50-х годах прошлого века раскопки во Вщиже вел главный археолог Советского Союза Борис Рыбаков. Сейчас на памятнике археологии федерального значения стоит дом брянского предпринимателя.

Примерно так выглядел древний храм во Вщиже.Фото: Марина АНТОНОВА

1000-летие Брянска

Брянский археолог Федор Заверняев начал раскопки еще одного памятника времен Древней Руси – Чашина Кургана. Его исследование должно было доказать 1000-летие нашего города, которое решили отметить в 1985 году.

- На Чашином Кургане сохранилась планировка древнего городища, - рассказывает Владимир Алексеев. - Во время раскопок здесь нашли стеклянные браслеты, осколок византийской амфоры, крестики с частицами мощей и лепную керамику, которую датируют десятым веком. Но даже с такими находками Чашин Курган по сравнению со Вщижем был большой деревней.

Планировку крепости на Чашином Кургане можно рассмотреть и сейчас.Фото: Марина АНТОНОВА

Столица Южной Руси

Чтобы доказать 1000-летие Брянска принялись копать и Покровскую гору, о которой упоминается в летописи. В начале 80-х годов пригласили столичного археолога Татьяну Равдину. Но все ее находки датировались серединой 12 века. А это подтверждало летописную дату образования Брянска -1146 год.

- С тех пор эту территорию археологи не изучали, - говорит Владимир Алексеев. - Хотя она может быть интересна с точки зрения более позднего периода. В 13 веке после татаро-монгольского нашествия Брянск стал столицей Черниговского княжества и Южной Руси. В то время на Покровке располагалась княжеская резиденция.

На Покровской горе в 1985 году установили памятник 1000-летию Брянска.Фото: Марина АНТОНОВА

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