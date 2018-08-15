Жителям Сельцо пришли огромные счета за коммуналку

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-15T12:04:04+03:00

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В Сельцо назревает коммунальный скандал. Только горожане отпраздновали День рождения города, как им начали приходить счета за коммуналку за июль. Жители Сельцо ужаснулись. У некоторых суммы в платежках по сравнению с июнем выросли в четыре пять раз.

- У меня давление сразу подскочило до 200, когда увидела свой счет за коммуналку, - рассказала "Комсомольской правде" в Брянске" жительница Сельцо Елена. - За однушку мне насчитали больше 5,5 тысяч рублей! Обычно я плачу около полутора тысяч рублей. Теперь не знаю что и делать: оплачивать или нет. Живу я одна, половина пенсии на коммуналку уйдет, тогда даже на еду с трудом хватит...

Счета за июль повергли в шок многих жителей Сельцо, чьи дома обслуживает местный Жилкомхоз.

- Я сначала подумал, что это какая-то ошибка, - показывает свою квитанцию житель Сельцо Сергей Николаевич. - За трехкомнатную квартиру я обычно плачу три тысячи восемьсот рублей. А тут мне выставили счет в двадцать тысяч рублей! Начал звонить в наш Жилкомхоз. Там сначала не брали трубку, а потом сказали что-то невнятное про увеличение тарифов и перерасчет за тепло.

Владельцам трехкомнатной квартиры в Сельцо предстоит заплатить больше 20 тысяч рублей.

Многих жителей Сельцо возмутил и тот факт, что с июля тариф на отопление вырос почти на 10 рублей.

- В квитанциях сообщали, что тариф увеличится, но не на 10 рублей сразу! – возмущается жительница Сельцо Наталья. – В июне он был 22 рубля 81 копейку, а в июле уже 33 рубля 71 копейку! Кроме того, в последние месяцы в квитанциях стала появляться очень странная графа: «неоплаченные нужды по ХВС в вашем доме». К примеру, в моем насчитали больше двух тысяч кубометров воды. То есть мимо кассы «утекли» 36 тысяч рублей! А если и их решат «раскидать» на жильцов дома?

В июне жители Сельцо за однокомнатную квартиру платили 1,5 тысячи рублей.Фото: Елена РАКОВА

А в июле - уже 5,5 тысяч рублей. И тариф за отопление вырос на 10 рублей.Фото: Елена РАКОВА

Кстати, Жилкомхоз – не муниципальное предприятие, а частное. И это единственная компания в Сельцо, которая предоставляет жителям города коммунальные услуги.

Мы дозвонились до Жилкомхоза, чтобы выяснить, почему в июльских квитанциях жителей Сельцо появились такие огромные суммы.

- Мы провели корректировку в рамках постановления правительства №354, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске руководитель Жилкомхоза города Сельцо Евгений Матюшкин. – Четыре года назад мы тоже проводили перерасчет для города почти на шесть миллионов рублей. Поэтому платежи за тепло в многоквартирных домах, где установлены приборы учета, были меньше. Зима 2016-2017 годов выдалась теплой, это также сыграло роль при оплате – она не повышалась. Зима 2017-2018 годов была холодной. Но горожане платили, как положено по постановлению правительства, то есть по средним показателям предыдущего года. А когда летом сделали корректировку, оказалось, что нынешней зимой жители Сельцо потребили тепла гораздо больше, поэтому счета выросли.

Но почему же тогда другим жителям города в июле пришли платежки с обычными суммами? Морозило-то везде одинаково...

- Корректировку сделали только жильцам домов, где установлены общедомовые счетчики тепла, - говорит Евгений Матюшкин. – Перерасчет не коснулся жильцов двухэтажек и некоторых четырехэтажек. Они платят по нормативам потребления. И по статистике у них суммы больше, чем в домах со счетчиками. Кроме того, всем жителям пришли разные суммы в зависимости от состояния дома, его крыши, инженерных сетей, расположения в них магазинов…

Жители Сельцо, возмущенные огромными счетами собираются жаловаться в прокуратуру и Жилищную инспекцию.

- Я не настаиваю на том, чтобы потребители сразу полностью оплатили счета, - уточняет Евгений Матюшкин. – Если сумма слишком большая, можно разбить ее на несколько месяцев.

По словам одного из сотрудников Жилкомхоза, скандальной ситуации можно было избежать, если бы в Брянской области был принят другой порядок расчета за отопление:

- Плату за отопление нам равномерно «раскидали» на весь год. То есть, каждый месяц, даже летом, мы вынуждены оплачивать тепло по средним показателям прошлого года. Но мы могли бы платить только зимой по факту потребленного тепла. Тогда летом графа отопление исчезала бы из наших квитанций.

Не секрет, что крупнейший в Брянской области поставщик тепла и горячей воды «Брянсккоммунэнерго» – большой должник за газ. А ему в свою очередь задолжали управляющие компании - 833,5 миллионов рублей. Не пытаются ли они за счет простых потребителей рассчитаться с многомиллионными долгами?

"Комсомолськая правда" в Брянске" будет следить за развитием ситуации.

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