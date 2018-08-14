2018-08-14T18:33:52+03:00
Общество

В Брянске с начала года снесли пять киосков "Союзпечать"

В схему размещения включили только 20 мест для продажи газет из 45
Марина АНТОНОВА
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Около 150 человек, которые устроены официально в "Брянсксоюзпечать", могут остаться без работы.Около 150 человек, которые устроены официально в "Брянсксоюзпечать", могут остаться без работы.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске с начала года снесли пять киосков "Брянсксоюзпечать". Три из них находится в Советском районе, два - в Володарском. Четыре торговых павильона собственника вынудили демонтировать самостоятельно. Один киоск в Совестком районе снесли городские службы.

Всего в Брянске находится 45 киосков с печатной продукцией. Причем городские власти продолжают уверять, что этого количества вполне хватит для 400 тысяч брянцев. Но на многих центральных улицах города газету купить негде. Однако в схему размещения нестационарных объектов попали только 20 киосков "Брянсксоюзпечать" из 45.

- Места, включенные в схему предназначены только для торговли печатной продукцией и канцтоварами, - рассказали "Комосомльской правде" в Брянске" в пресс-службе горсовета. - На этих местах не могут появиться ларьки с шаурмой. К 14 августа 16 мест для кисков выставлены на торги. По 13 из ним уже определили победителя аукциона.

Какие киоски могут исчезнуть с городских улиц в ближайшее время:

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

пр-т Ленина , 101 (магазин «Товары для дома», есть требование о демонтаже)

пр-т Ленина, 63 (остановка «Дом обуви», есть требование о демонтаже)

ул. Дуки, 31 (ост. «Противопожарный центр», есть требование о демонтаже)

ул. Бежицкая, 2 (Диагностический центр, есть требование о демонтаже)

ул. Красноармейская, 31 (ост. «Площадь Партизан», есть требование о демонтаже)

ул. Красноармейская, 150 (ост. «Магазин «Заря») киоск демонтирован (!)

ФОКИНСКИЙ РАЙОН

ул. Менжинского, 6 (есть требование о демонтаже)

БЕЖИЦКИЙ РАЙОН

ул. 3-го Интернационала, 18 (у Бум-сити, есть требование о демонтаже)

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