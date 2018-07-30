Как в Брянске сохранить старинные особняки, и где построят первый небоскреб

30 Июль 16:00 2018-07-31T18:30:16+03:00

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С архитектурной точки зрения Брянск – «серый» провинциальный город. У нас нет выдающихся сооружений. И, кажется, в ближайшее время не появится. Но с другой стороны, город активно застраивают. Как будет развиваться город, рассказал главный архитектор региона Юрий Сорокин.

Стоянки и дворы совместить

В Брянске в последнее время появились крупные жилые микрорайоны и районы: «Речной», «на Флотской», на территории бывшего аэропорта.

- Они сильно влияют на облик города, - говорит Юрий Сорокин. - В отличие от непродуманной точечной застройки в уже существующих городских кварталах, новые микрорайоны архитекторы проектируют комплексно. Рассчитывают, какие социальные объекты в первую очередь необходимы: школы, детские сады и поликлиники. И включают их в проект застройки.

Многие брянцы жалуются на нехватку парковок и маленькие дворы? Как решить эту проблему?

- Мы предложили внести изменение в нормативы градостроительного проектирования Брянской области с последующим изменением местных нормативов и ввести норму, которая исключает площадь наземного паркинга из площади застройки территории (подземный не входит в площадь). Таким образом, весь первый уровень будет нежилым, а на втором уровне-крыше паркинга будет дворовая территория со всеми необходимыми площадками. То есть можно будет совмещать стоянку для машин с двором. В Брянске многоуровневые подземные и надземные паркинги очень дороги, и пользоваться спросом не будут.

Как улучшить старые микрорайоны?

- С архитектурной точки зрения и туристической привлекательности – убрать все незаконные остекления балконов, пристройки кондиционеры и другие изменения фасадов на главных и центральных улицах, что и соответствует закону. Штрафы за неисполнение его могли бы пополнить местный бюджет. Без согласования запрещено изменять фасад – сейчас эта норма строго соблюдается.

Торговые центры строить «за кольцевой»

Брянск – город торговых центров. Можно и нужно ли это исправлять?

- Я считаю, что торговые центры нам не мешают. Кстати, наш город занимает первое место в стране по количеству торговых площадей на одного жителя. Другое дело, что в Брянске торговые центры в большинстве своем напоминают оптовые склады. Обычно такие заведения строят «за кольцевой» по примеру Москвы, чтобы не портить архитектуру города. А у нас они «красуются» на центральных улицах.

Улицу Калинина сделать пешеходной

В последние пару лет Брянск начали приводить в порядок. В первую очередь

взялись за Набережную. Почему выбрали именно эту часть города?

- Ремонт начали с «головы». Набережная, лестница на бульваре Гагарина – это центр города. Сюда приезжают на праздники, здесь прогуливаются туристы. А наш центр был запущенный, неухоженный. Вот и решили начать с него.

Почему не реконструируют старинные дома на бульваре Гагарина?

- Проекты реконструкции четырех особняков на бульваре Гагарина уже готовы. Они прошли все согласования и экспертизы. Старинные особняки ждут лишь инвесторов – им предлагают взять их в аренду всего за один рубль в год. Пока нашелся только один. Он собирается реконструировать особняк инженера Льва Боровича.

Что будет с исторической застройкой на улице Калинина?

- Улица Калинина, бывшая Московская, - единственная историческая улица в Брянске. Конечно, все здания на ней нужно постараться сохранить. А пока – это транспортная артерия города. Но все может измениться, когда построят дорогу, ведущую из Володарского района в Фокинский. Улицу Калинина можно будет сделать более привлекательной. Помочь развитию исторической улицы могла бы новая Набережная в классическом понимании – прогулочная пешеходная зона вдоль реки. К сожалению, у нас ее никогда не было…

Большинство старинных особняков в Брянске находятся на улице Калинина.Фото: Марина АНТОНОВА

Создать брянскую ВДНХ

Какие новые здания могли бы украсить наш город?

- Почти все необходимые общественные и социальные здания в Брянске строятся по типовым проектам. Я считаю, это неправильно. Нужно создавать индивидуальные проекты. Но все упирается в деньги. В Брянске, на мой взгляд, не хватает выставочного комплекса, где можно было бы посмотреть продукцию брянских фабрик и заводов, всего, чем может гордиться Брянская область.

Мы разрабатываем и проект небоскреба во Втором градостроительном комплексе на территории бывшего аэропорта. Это будет многофункциональный центр. Построить его планируется с помощью инвесторов. А сейчас на территории бывшего аэропорта возводят Первый градостроительный комплекс.

Проект застройки Второго градостроительного комплекса на старом аэропорту. Фото: Юрий Сорокин.

Фото: Юрий Сорокин.

Мы планируем создать на бывшей Взлетной пешеходный бульвар с велосипедными дорожками, местами отдыха, магазинами и кафе. Зимой на всем протяжении бульвара можно будет заливать каток. Но это только проекты…

Водный бульвар вместо улицы Взлетной на старом аэропорту. Фото: Юрий Сорокин.

Проект Водного бульвара. Фото: Юрий Сорокин.

По-моему, не хватает городу и здания художественного музея. Тот, который существует на улице Емлютина среди торговых лавок, явно находится не на своем месте.

Застройку старого аэропорта контролирует областное правительство.Фото: Марина АНТОНОВА

Как сделать Брянск уютным и привлекательным?

- Большинство зданий и сооружений в Брянске строится без привлечения архитекторов. Это и мосты, которые выполняют только утилитарную функцию, а могли бы стать украшением города. То же касается и торговых центров. В Брянске не существует архитектурной традиции, из города уезжают многие талантливые специалисты. Но во все здания нужно вдохнуть жизнь, чтобы они были востребованы и местными жителями, и туристами.

СПРАВКА

Юрий Сорокин родился в 1961 году в Брянске, окончил строительный техникум и Свердловский архитектурный институт. С 1991 по 1995 год работал архитектором Советского района, а потом города. Является членом Союза архитекторов и до нынешней весны возглавлял брянское отделение Союза дизайнеров. В марте стал начальником управления архитектуры и градостроительства Брянской области.

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