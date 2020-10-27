В брянском Локте установили памятник "Пограничникам всех поколений"

Фото: "Локоть-инфо".

В брянском поселке Локоть установили памятник "Пограничникам всех поколений Брасовского района". Монумент появился во вторник, 27 октября, недалеко от здания районной администрации. Об этом рассказали в группе "Локоть-инфо" в соцсетях.

На постамент установили гранитную плиту. На ней изобразили все роды войск, в которых служат пограничники. Рядом установили пограничный столб. Деньги на монумент собрали жители Брасовского района, которые отслужили в пограничных войсках.

Кстати, подобные памятники появляются в других брянских райцентрах и других городах России. Скандал с памятником "Пограничникам всех поколений" разразился в брянском Новозыбкове. Скульптору за работу отдали больше 350 тысяч рублей. Но результат не устроил ни ветеранов пограничных войск, ни простых горожан.

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