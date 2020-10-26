Автор памятника пограничникам в Новозыбкове: "Я так вижу"

Фото: vk.com.

В Новозыбкове не утихает скандал вокруг памятника "Пограничникам всех поколений". Активисты встретились со скульптором и представителями администрации. Автору заплатили за работу 357 тысяч рублей. По его словам, на материал ушло около семи тысяч рублей, остальные деньги - на форму из пластилина и силикона.

Горожан не устроило качество исполнения памятника. Ветераны пограничных войск рассказали, что с ними согласовывали только место установки монумента, но не его вид.

Фигуру самого пограничника скульптор объяснил просто. Мол, это собирательный образ.

"До колен один период, до груди - другой, плечи с лицом - третий, - передает слова автора Александр Кравченко. - Ответ про собаку просто поверг в шок: порода называется неопределенная, так как олицетворяет всех собак. На наш вопрос, кто просил так заморачиваться, последовал ответ: "Я так вижу это все".

Новозыбковцы планируют провести еще одну встречу в ноябре. На нее пригласят скульптура, подрядчика, тех, кто принимал работу, архитектора города и главу местной администрации.

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