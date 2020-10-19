СКР назначил проверку по факту гибели мужчины в аварийном доме в Брянске

Фото: smartik.ru, «Подсмотрено Брянск».

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины при сносе аварийного дома на проспекте Московском в Брянске. Она продлится не меньше месяца. Об этом корреспонденту «Комсомольской правде» в Брянске» сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону в понедельник, 19 октября.

Напомним, инцидент произошел 18 октября. При сносе дома №33 по проспекту Московскому в Фокинском районе умер мужчина. По некоторым данным, горожанин свел счеты с жизнью.

ЧП прокомментировали в региональном Следственном комитете.

– По факту обнаружения тела мужчины проводится проверка, – говорит старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Александр Афонин. – Назначен комплекс судебных экспертиз. Их проведение займет не меньше месяца. На основании выводов экспертов будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кстати, в декабре 2020-го умерший брянец отметил бы свое 70-летие.

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