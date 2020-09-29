На брянского чиновника Сенокоса завели еще несколько уголовных дел

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

На брянского чиновника Романа Сенокоса завели еще несколько уголовных дел. Его подозревают в получении нескольких взяток.

По версии следствия, заместитель директора Управления капитального строительства Брянской области в декабре 2018-го и в феврале 2020 года получил от руководителя коммерческой фирмы взятку на общую сумму 99 тысяч 500 рублей. Другой директор с июля по декабрь 2019 года передал ему еще 40 тысяч рублей. А 19 августа Роман Сенокос получил еще 25 тысяч рублей от еще одного директора фирмы.

Следователи считают, что за незаконное вознаграждение обвиняемый оказывал покровительство при заключении государственных контрактов.

Напомним, в марте чиновника задержали за другую взятку. По версии следствия, за 65 тысяч рублей он выполнил беспрепятственную приемку работ, выполненных по государственному контракту.

Сейчас уголовные дела в отношении Романа Сенокоса соединили в одно производство.

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