В Брянске за взятку задержали чиновника из регионального управления капстроительства

По подозрению в получении взятки задержали заместителя директора Управления капитального строительства Брянской области. На него и начальника одного из отделов учреждения завели уголовное дело по статье "Получение должностным лицом взятки группой лиц по предварительному сговору", сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, летом прошлого года заместитель директора по техническим вопросам и заместитель начальника отдела учреждения, получили на банковскую карту от директора предприятия 65 тысяч рублей. Деньги гарантировали беспрепятственную приемку работ, выполненных по государственному контракту. Подрядчик строил жилые и нежилые здания в Брянской области, рассказали "Комсомольской правде" в Брянске" в пресс-службе СУ СКР. Были ли среди принятых таким образом соцучреждения, следователи пока выясняют.

Преступление выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Брянской области.

Следователи просят заключить под стражу замдиректора управления. А заместителя начальника отдела - оставить под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

К слову, по данным УЭБиПК УМВД России по Брянской области, в прошлом году выявили 164 факта взяточничества. Злоумышленники взяли около 19 миллионов рублей. Средняя сумма взятки превысила 133 тысячи рублей.

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