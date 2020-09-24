В Брянске могут перекрыть движение из-за ремонта ливневки

К работам привлечена мощная каналопромывочная техника. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Бежицком районе Брянска обнаружили еще один старый засор ливневой канализации. Дорожники второй день пытаются прочистить 50-метровый участок трубы в районе улицы Союзной.

К работам привлечена мощная каналопромывочная техника. Большую часть ливневки уже удалось обработать. Но если не удастся освободить от засора оставшийся участок, придется вскрывать дорогу и очищать трубу вручную. В таком случае на дороге придется перекрыть движение автотранспорта.

Также обследование ливневки в Бежице показало, что несколько смотровых колодцев, необходимых для прочистки системы, были когда-то заасфальтированы. Рабочим придется их размуровывать, после чего обследование ливневой канализации продолжится.

Напомним, в районе бежицкого рынка продолжают расчистку ливневки. Раньше здесь обнаружили серьезное разрушение труб в районе улиц Союзной и Комсомольской. Дорожники уже восстановили поврежденный участок.

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