В Брянске обнаружили причину подтопления улицы Ульянова

В 1990-е годы при строительстве многоквартирного дома застройщик серьезно повредил канализационную трубу. Ремонтировать ее он не стал, а просто закрыл пролом. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Брянские власти пытаются решить проблему подтопления улицы Ульянова в районе Бежицкого рынка. После каждого серьезного дождя здесь собираются огромные лужи.

Для определения причины подтопления существующую ливневку постепенно обследуют. Сотрудники дорожного управления уже расчистили часть коллектора, примыкающего к улице Ульянова.

Трубы водоотведения оказались забиты илом и бытовым мусором почти на 90 процентов. Очистку канализации провели при помощи специализированной каналопромывочной техники, которую для городских коммунальщиков приобрели год назад. Помимо прочистки труб, в районе Бежицкого рынка установили дополнительный водоприемный колодец.

При дальнейшем обследовании выяснилось, что на пересечении улицы Союзная и улицы Комсомольская участок ливневки наглухо закрыт. Оказалось, что в 1990-е годы при строительстве многоквартирного дома застройщик серьезно повредил канализационную трубу. Ремонтировать ее он не стал, а просто закрыл пролом. Из-за этого сточным водам некуда было двигаться, и они выходили на поверхность.

Сейчас рабочие восстанавливают поврежденный участок. Это должно существенно улучшить водоотведение в районе Бежицкого рынка, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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