Сына брянского вице-губернатора Резунова арестовали на два месяца

Фото: телеканал "Городской".

В Брянске избрали меру пресечения предполагаемому виновнику смертельного ДТП, которое произошло на проспекте Ленина 18 сентября. Как стало известно "Комсомольской правде" в Брянске", ближайшие два месяца фигурант уголовного дела проведет в СИЗО.

В резонансном дорожно-транспортном происшествии погиб 35-летний мужчина. Он находился за рулем «Тойоты». В него на перекрестке врезался «Фольксваген». Выяснилось, что второй иномаркой управлял 33-летний сын вице-губернатора Брянской области Александра Резунова. Причем за руль тот сел в нетрезвом состоянии.

После случившегося чиновник написал заявление об увольнении и покинул команду брянского губернатора. А уголовное дело полиция передала в Следственный комитет.

25 сентября стало известно, что фигуранту уголовного дела предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. А вечером 26-го числа решался вопрос об избрании Максиму Резунову меры пресечения. Рассмотрение этого вопроса состоялось в Советском районном суде города.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».