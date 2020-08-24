Больше 150 брянских семей взяли льготную сельскую ипотеку

Число ипотечных кредитов в регионе сократилось. Фото: Тимур ХАНОВ

Больше 150 брянских семей взяли льготную ипотеку по программе Министерства сельского хозяйства. Еще около 200 семей подали заявки в банк. Брянская область является одним из лидеров по этому показателю в ЦФО.

Ставка по ипотеке - 2,7 процента годовых. Кредит на жилье могут взять брянцы от 31 до 75 лет. Срок ипотеки - до 25 лет, сообщает ГТРК "Брянск".

Программа действует в Брянской области с марта 2020 года. Она направлена на то, чтобы вернуть жителей в села. На ее реализацию выделили около 300 миллионов рублей. Большинство жителей области приобрели новое жилье в Брянском районе, где условия проживания зачастую совсем не сельские.

Кстати, возможностью льготной ипотеки умело воспользовались брянские застройщики. Они подняли цены на квартиры. Покупателям с учетом льготной ипотеки приходится платить столько же, так как цена за квадратный метр, например, в Брянском районе, выросла. Получается, льготы предназначаются не покупателям, а продавцам.

В пером полугодии в Брянской области на 1,2 процента сократилось количество ипотечных кредитов по сравнению в 2019 годом. Средняя сумма, на которую рассчитывают брянцы при покупке квартиры в кредит, 1,89 миллиона рублей.

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