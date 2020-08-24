В Брянской области стали меньше брать ипотечных кредитов

Сумма средней ипотеки на Брянщине равна 1,89 миллионам рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области в первом полугодии 2020 года стали на 1,2 процента меньше брать ипотечных кредитов. За год на тысячу экономически активного населения 15,8 человек отважились взять квартиру в долг. Сумма средней ипотеки на Брянщине равна 1,89 миллионам рублей. По выдаче жилищных кредитов регион занимает 55 место в стране.

Больше всего квартир в ипотеку берут в Ямало-Ненецком автономном округе, меньше – в Ингушетии. Самая крупная сумма зафиксирована в Москве. В столице на покупку квартиры в долг у банков берут в среднем 5,1 миллионов рублей.

В целом по России за первое полугодие 2020 года выдача ипотеки возросла на 3,8 процентов. Средняя сумма кредита составила 2,4 миллионов рублей. Такие данные опубликовало издание «РИА Новости» со ссылкой на ежегодное исследование удельного уровня выдачи ипотечных кредитов в России.

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