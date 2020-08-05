2020-08-05T11:22:39+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 5 августа 2020 года

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 5 августа 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянской области коронавирусом продолжают заболевать по 30 человек в сутки. Причем, это не зависит от количества выполненных тестов. За один день могут сделать как 100 тестов, так и тысячу.

На 5 августа в регионе подтвердили 32 новых случаев коронавируса. За сутки выполнили 650 тестов.

Меняется число выздоровевших от коронавиурса. За прошлый день выздоровели всего три человека. В среду с болезнью справились 38 пациентов.

Зато коэффициент распространения инфекции стал меньше единицы. До этого он продержался в больших значениях дольше недели.

За сутки новых смертей от COVID-19 не зафиксировали. Последнюю смерть от коронавируса в Брянской области подтвердили 8 июля. Зато в Брянской области многие умирают с подтвержденной инфекцией, но от других болезней. Такие данные опубликовал Росстат за май этого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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