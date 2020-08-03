2020-08-03T11:55:32+03:00
Общество

В мае в Брянской области с коронавирусом умерли 149 человек

От COVID-19 скончались 20 пациентов
Марина АНТОНОВА
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От коронавируса в мае умерли 20 человек.От коронавируса в мае умерли 20 человек.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В мае в Брянской области умерли 149 человек с установленным диагнозом "коронавирусная инфекция". Такие данные опубликовали в Росстате. Коронавирус стал основной причиной смерти в 20 случаях. 129 человек умерли по другим причинам.

При этом в 10 летальных случаях новая инфекция оказала существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. А в 119 случаях коронавирус не повлиял на течение основной болезни.

Кстати, по данным оперативного штаба в Брянской области на 1 июня от коронавируса умерли 31 брянец. 12 человек скончались еще в апреле. Получается, в мае от COVID-19 умерли 19 человек. Судя по всему, еще один пациент умер в мае, а данные по причине смерти пришли только в июне.

В Центральном федеральном округе Брянская область по числу смертей с подтвержденным диагнозом "коронавирус", который не стал основной причиной смерти, находится на третьем месте после Москвы и Московской области. А по количеству умерших именно от коронавируса - на 12-м месте в ЦФО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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