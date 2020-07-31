2020-07-31T10:48:50+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 31 июля 2020 года: брянцам разрешили посмотреть футбол

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 31 июля 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянской области ежедневно число заболевших коронавирусом увеличивается на три десятка человек. Общее число составляет больше 7300 пациентов. Почти 5900 из них справились с болезнью. 35 брянцев умерли от коронавируса.

Тесты на коронавирус делают в пяти брянских лабораториях. Они находятся в Центре гигиены и эпидемиологии в Брянской области, Брянской областной инфекционной больнице, Брянском клинико-диагностическом центре, Брянском областном кожно-венерологическом диспансере, Брянском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД. Если нет направления на исследование от врача, оно будет платным.

В Брянске закрыли предпоследний коронавирусный госпиталь. Он был развернут на базе госпиталя ветеранов войн. Теперь медицинскую помощь больным коронавирусом оказывают в городской больнице №4.

В Брянске на футбольные матчи разрешили пустить 1000 зрителей. Это 10 процентов от вместимости стадиона "Динамо". Первый матч пройдет 1 августа. "Динамо-Брянск" сыграет с "Оренбургом". Билеты 30 июля начали продавать онлайн. С 10.00 31 июля их можно купить в кассе стадиона.

В Брянской области от гриппа вакцинируют 65 процентов населения. Деньги на прививки выделили из бюджета. До коронавируса вакцинировали только 45 процентов жителей области.

В Брянской области пока не прогнозируют вторую волну коронавируса. По словам экспертов, нынешняя ситуация в регионе характеризуется устойчивыми темпами к снижению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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